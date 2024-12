El video causó conmoción y la mujer se salvó de milagro. La pareja estaba de paseo en una zona rural y de difícil acceso cuando ocurrió el incidente.

Una mujer de 27 años vivió momentos de terror en Brasil cuando se cayó de un puente de 5 metros de altura durante un paseo con su marido. Según contó, estuvo alrededor de dos horas aferrada a los cordones de un zapato del hombre, mientras esperaba la llegada de los rescatistas.

El episodio ocurrió en Navidad, cuando la pareja estaba de paseo por una zona rural de Araquari, en el norte de Santa Catarina, a la que únicamente se accede por un sendero. Se habían sentado a mirar el agua sobre un antiguo puente ferroviario, en una zona sin señal telefónica, cuando se resbaló y cayó al agua.

“Intenté subir, pero no pude y terminé cayendo nuevamente al agua. Intenté alcanzar su mano, pero no tenía fuerzas y me caí, nuestras manos se resbalaron […] No tenía fuerzas, me estaba cansando y mi marido también”, contó luego Ester Florindo al medio g1.

En un momento de desesperación, le pidió a su marido que la dejara allí y salga en busca de ayuda, pero él se negó. “Dijo que no aflojaría los lazos que nos unían”, comentó la mujer.

“Tenía miedo a que creciera la corriente”, contó la mujer, que no sabe nadar. Luego, le dijo a su pareja que intente conseguir señal con su celular, que había quedado en el puente.

“Fue difícil conseguir la conexión. Llamó, nervioso, y finalmente logró ponerse en contacto con los Bomberos”, recordó.

Aferrada al puente, tratando de apoyar su pie en la estructura con barro, ya herida y bastante cansada, Florindo esperó ayuda.

Los Bomberos tuvieron muchas dificultades para llegar al lugar donde se encontraba la víctima, ya que el acceso sólo se realiza a través de la vía férrea, a pie. El primero en llegar fue el sargento Helton Vicente Voltolini, quien corrió alrededor de 3 kilómetros por un sendero para llegar más rápido.

“No sabíamos cuánto tiempo podría aguantar este cordón improvisado. Podía romperse en cualquier momento. Así que corrí lo más rápido que pude”, dijo el Bombero.

Voltolini es el hombre que aparece en un video sacando a la mujer del agua. Según dijo, Ester estaba agotada y luchaba contra la desesperación. En las imágenes se puede escuchar a la mujer afirmar que pensaba que iba a morir mientras el sargento la tranquilizaba. “No. No bajo mi supervisión”, le dijo.

La mujer también negó que haya caído al intentar tomarse una selfie. “Estábamos sentados. Fue cuando mi marido se movió que caí al agua”, recordó.

Según detallaron los rescatistas, Ester sufrió heridas en los brazos, las piernas y los pies, los cuales estuvieron en contacto con la estructura de concreto del puente. La mujer fue trasladada a la Sala de Emergencias de Araquari para ser tratada debido al contacto con herrajes oxidados del puente y agua sucia del río.

Su marido, en tanto, presentaba abrasiones en el pecho y brazos, así como quemaduras en la espalda, donde le dio el sol durante casi dos horas.