El hecho ocurrió alrededor de las 3:20 hs de hoy, en la instersección de las avenidas Andresito y Lavalle.



Allí, un Fiat Uno, al mando de Horacio C. de 30, quien iba acompañado de Milton D.O. de 20, Alexis D.O. de 18 y Rocio Correa de 35 años, despistó e impactó contra un cartel de una estación de servicio. La última nombrada, perdió la vida a raíz del choque.

Según los datos recopilados, el vehículo circulaba sobre la avenida Lavalle en sentido Norte-Sur, cuando por motivos que se investigan, al llegar a la intersección de la avenida Andresito, despistó y chocó contra el cartel de la estación de servicio del lugar.

Como consecuencia del choque, Rocio Correa perdió la vida. En tanto que, los demás ocupantes, fueron trasladados al Hospital Madariaga.

El Juez de Instrucción N°3 de Posadas, dispuso que el cuerpo sea trasladado a la Morgue Judicial para su correspondiente autopsia.

En el lugar, personal de Bomberos realizó los trabajos de rigor junto a la Policía Científica y demás dependencias de la Unidad Regional 1.