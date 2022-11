En una entrevista por las redes, la mujer afirmó que fue víctima de violencia machista y dijo que sintió una “sensación de libertad” después del crimen

Una maestra fue detenida y acusada de matar a su pareja y esconder el cuerpo durante una semana en un congelador en la localidad de Lacerdópolis, en Brasil. La mujer dio una entrevista antes de entregarse a la Policía, en la que afirmó que fue víctima de violencia de género y que sintió una “sensación de libertad” después del crimen.

El cuerpo de Valdemir Hoeckler, de 52 años, fue encontrado el sábado a la noche en la casa donde vivía la pareja. Era buscado desde el 15 de noviembre pasado, fecha en que la mujer, Claudia Tavares Hoeckler, denunció su desaparición.

Según el jefe de Policía Gilmar Antônio Bonamigo, responsable de la investigación, la mujer declaró el viernes y aceptó abrirles la puerta a los investigadores el sábado. En ese momento, no se la consideró sospechosa. Sin embargo, la Policía notó lesiones en su cuerpo, “posiblemente por una lucha física”. Cuando los agentes le tocaron el timbre, ya se había dado a la fuga.

Se mantuvo escondida hasta este martes, cuando se entregó. Según la Policía Civil, la sospechosa confesó el crimen y afirmó que actuó sola en el homicidio. También dijo que mató a su pareja después de darle tres pastillas que lo hicieron dormir.

Según un investigador, la mujer ya había radicado una denuncia contra su marido por violencia en 2019, pero luego “se reconciliaron”. La maestra declaró que Hoeckler la había amenazado de muerte a ella y a su hija. “Dijo que era él o ella y por eso decidió matarlo”, agregó.

Una entrevista en las redes

Un día antes de entregarse, Claudia Tavares Hoeckler dio una entrevista por YouTube con el periodista Beto Ribeiro. “Voy a cumplir mi condena ahora, voy a ir a la cárcel, pero nunca me sentí tan libre”, dijo.

“Siento que mi hija está más segura. No habrá nadie que nos impida vernos. Sé que voy a dejar de ser golpeada, no sé cómo explicarlo, pero es una liberación”, agregó.

Una vida marcada por los abusos

En la entrevista, Claudia relató haber tenido una vida marcada por el abuso y el abandono desde sus primeros años. Según dijo, es hija de una prostituta y fue criada por una mujer desconocida en sus primeros años de vida. Quedó embarazada en su adolescencia e inició sus estudios tarde, graduándose en pedagogía. Además, habría sido abusada sexualmente por su padrastro y dijo que nunca conoció a su padre.

Conoció a Hoeckler hace 22 años, cuando el hombre vendía cigarrillos de contrabando en un barcito que tenía su madre. El hombre entonces ya estaba en pareja y era papá de tres hijos. Según dijo, Hoeckler quería mantener la relación oculta y los malos tratos comenzaron en ese entonces. Luego se separó de su esposa y se casaron.

La pedagoga narró situaciones de violencia en las que el hombre la amenazó de muerte y sostuvo que el detonante fue cuando le habría prohibido asistir a una fiesta de fin de año con colegas en una quinta. “El domingo (13/11) pedí ir. Me golpeó y me dijo que no iba […] me dijo que si me iba, me iba a recoger donde estuviera y me mataba”, dijo.

Entonces dijo que le dio a su esposo somníferos y lo asfixió con una bolsa de supermercado. Luego envolvió el cuerpo en una sábana y lo escondió en el freezer. “Tuve un brote. Y pensé, ‘ya que alguien va a morir, que seas tú’”, agregó.

En la entrevista, Claudia dijo que espera que su historia pueda ayudar a otras mujeres que “sufren lo que ella sufrió”. “Espero que algunas mujeres que están al principio, o que están en la misma situación que yo pasé, vean mi historia y no la repitan”, dijo.

El abogado de la mujer, Marco Alencar, señaló que el crimen estuvo motivado por episodios previos de violencia intrafamiliar. “Para preservar su vida, lo mató”,