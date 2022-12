El asesinato ocurrió en la localidad de Los Cardales en la víspera a Nochebuena. Quedó detenida por homicidio agravado por el vínculo.

Patricia Salinas, de 42 años, fue detenida en las últimas horas en la localidad de Los Cardales después de llamar al 911 y confesar que había asesinado a puñaladas a su expareja, a quien había denunciado por violencia de género hace menos de un año.

La relación entre Salinas y Lázaro Choque ya había tenido varias idas y vueltas. Incluso, el hombre tenía una medida de prohibición de acercamiento por parte del Juzgado de Paz de Exaltación de la Cruz desde el 2 de marzo pasado.

La pareja había vuelto a convivir recientemente en el fondo de una propiedad ubicada en Garín al 200, que en la víspera de la Nochebuena se convirtió en la escena del crimen.

“Gordo, creo que lo maté”, le dijo Salinas a un vecino con el que se cruzó en la madrugada del 23 de diciembre. Unos minutos después, ella misma también llamó a la policía y avisó que su pareja estaba muerta en el interior de su vivienda y que ella lo había matado.

Salinas quedó detenida ese mismo viernes por la noche, pero se negó a declarar ante el fiscal del caso Juan Manuel Esperante, de la UFI descentralizada Exaltación de la Cruz. Entre las primeras medidas, Esperante imputó a la mujer por el delito de homicidio agravado por el vínculo y ordenó que sea sometida a una serie de pericias psiquiátricas y psicológicas.

La mujer que mató a puñaladas a un acosador: “Nadie me va a volver a tocar”

Otro caso conmocionante tuvo lugar pocos días antes en Tierra del Fuego, donde una mujer asesinó a puñaladas a un supuesto acosador y confesó después el crimen en las redes sociales.

“Hace un tiempo que me amenazaba. Decía que yo era de él, que él era mi dueño. Y no paraba. Así que hoy le dije que lo iba a ver. Vine a su casa y le dije lo mal que me sentía, todo el tiempo. Traté de ser sincera. Le avisé que lo quería matar porque no me dejaba tranquila”, manifestó Florencia Eliana Mancilla en el video que circuló en las redes.

Y completó: “Ya nadie va a volver a tocarme. No quería llegar a esta instancia. Quería que parara, que dejara de manosearme”. La policía la detuvo por homicidio.