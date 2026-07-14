El siniestro ocurrió durante la madrugada de este martes, sobre la ruta nacional 14 en jurisdicción de Cerro Azul. La conductora sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza y otras lesiones, por lo que fue derivada a un centro de mayor complejidad en Leandro N. Alem.

Por causas que son materia de investigación, se produjo el despiste de un Volkswagen Gol Trend, conducido por Verónica P. (22) que circulaba en sentido Leandro N. Alem–Cerro Azul, sobre la Ruta Nacional N.º 14, en el km 836. Tras el llamado de emergencia, los agenges y personal de salud acudieron rápidamente al lugar. La conductora recibió las primeras asistencias y fue trasladada inicialmente para su atención médica.

Posteriormente, el médico policial diagnosticó traumatismo de cráneo leve con una herida de aproximadamente 25 centímetros en el cuero cabelludo, que requirió sutura, además de un traumatismo cerrado de tórax, por lo que fue derivada a un centro asistencial de mayor complejidad en Leandro N. Alem.

Por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 5 de Alem, el vehículo fue secuestrado para la realización de las pericias correspondientes, mientras los investigadores continúan con las actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.