Justina Bossa Ribba fue distinguida en las pruebas de «inglés como segunda lengua» de la institución británica. «Mis papás están muy orgullosos», reveló la joven.





La imagen de Justina Bossa Ribba se replicó en todos los portales de Córdoba durante la mañana del viernes. Su historia se viralizó luego de que la joven de 16 años resultara distinguida como la mejor estudiante del mundo en los exámenes de “inglés como segunda lengua” de la Universidad de Cambridge.

Bossa Ribba es estudiante del reconocido Colegio Mark Twain y obtuvo la mejor calificación entre todos los estudiantes del mundo que participaron de una evaluación de la prestigiosa institución del Reino Unido.

“Todavía no lo podemos creer. Cuando me llamó la directora del colegio, todos en mi familia nos pusimos a llorar y hasta el día de hoy no caemos”, contó Justina al diario La Voz del Interior.

La joven se impuso en el Top of de World in English as a Second Language. “Cuando me llamaron y me avisaron, en mi familia nos emocionamos. Mis papás están muy orgullosos”, reveló a Cadena 3.

“Durante todos estos años, han sido muchos los premios obtenidos por nuestros alumnos en la categoría Top in Argentina, lo cual es una gran distinción. Este año, por primera vez un alumno de nuestra institución obtiene el premio Top of the World”, contó Pamela French, directora del Mark Twain, quien encabeza esta evaluación entre sus alumnos desde 1997.

La estudiante cordobesa compitió junto a otros grupos de alumnos, quienes año tras año son parte de una serie de exámenes que ponen a prueba sus conocimientos. El colegio en el que estudia es bilingüe y está ubicado en la capital cordobesa. Al igual que los miles de alumnos, debió plasmar su sabiduría en el contenido de diversas materias en inglés.

En Argentina, son 90 los colegios que se inscriben en esta categoría que premia al mejor alumno de cada país y la calificación más alta obtiene el título mundial. Las pruebas deben realizarse en simultáneo y abarcan las siguientes categorías: Lengua Castellana, Matemática, Biología, Historia y, a elección, Informática o Plástica. Cada prueba dura hasta dos horas y se rinden durante el mismo día en el colegio.

“Te dan una currícula para seguir y estudiás esos temas, todo en inglés. En el cole no es obligatorio, pero todos lo rendimos. Nos ayudan en eso y todos tenemos una oportunidad”, explicó la joven, quien reveló que su deseo, luego de finalizar la secundaría, es estudiar Biotecnología en el exterior.

La evaluación es muy estricta y cada estudiante tiene prohibido hablar sobre el examen o expresarse en sus redes sociales. La medida es por 48 horas. El motivo es que la prueba se rinde en muchos países y en otros horarios. Las autoridades de la universidad británica buscan reducir el riesgo de que los contenidos de las evaluaciones puedan filtrarse.

“Sí estudié y presté atención en clases, pero haberlo sacado fue una sorpresa porque no es que me dediqué todo el tiempo a eso”, cierra Justina, para quien “el inglés es la lengua que predomina en el mundo y saber el idioma y poder desenvolverte con él te abre un montón de posibilidades”, completó Bossa Ribba.