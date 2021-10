El hecho tuvo lugar en India donde aún se investiga cómo llegó al avión allí y qué fue lo que sucedió.

Hace tan solo unas horas, un usuario de Twitter compartió por medio de la red social un hecho que sorprendió a muchos. Se trata de un avión atrapado abajo de un puente peatonal y el mismo no tiene alas, de esta forma pudo atravesar la estructura. La realidad, es que hasta el momento nadie sabe cómo llegó la aeronave allí y qué fue lo que causó tal situación.

Rápidamente, el video se volvió viral debido a que muchos no entienden como pudo llegar a ahí, pero lo que sí se sabe es que sucedió en India cerca del Aeropuerto Internacional Delhi. Un portavoz de la compañía tuvo que dar explicaciones ante el insólito y raro hecho, según el hombre, la nave pertenecía a una persona particular y no era propia del lugar.

El mismo declaró ante el medio local “Times of India”: “Este es un avión viejo, que se ha sacado de la flota y que ya hemos vendido. No hay información adicional, ya que concierne a la persona a la que se vendió”. Para la fortuna de todos, no hay víctimas pero como se dijo anteriormente, todavía no se sabe cuáles fueron las causas por las que el avión terminó abajo de un puente, por lo que hasta el momento sigue realizándose una investigación al respecto para también saber quién fue el culpable de dicha situación.

Aunque parezca algo raro, es muy común que este tipo de accidentes sucedan, ya que muchos tienen el deseo de llegar rápido a destino, pero como podemos ver, no tienen en cuenta las consecuencias que pueden ocasionar. Recordemos que los puentes peatonales, son estructuras que se construyen en lugares estratégicos sobre rutas, que son muy transitadas. De esta forma, las personas pueden cruzar de un lado al otro, sin inconvenientes y resguardando su seguridad.