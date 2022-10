El festival audiovisual más grande de la región, “Oberá en Cortos”, palpita el final de su 19 edición con apuestas innovadoras en esta última jornada de viernes.

Para arrancar la mañana enfocados en la superación, el misionero Mariano Bergara regresó a su tierra para dar una Masterclass sobre stop motion, disciplina en la que se destaca desde hace más de 12 años junto a Can Can Club. «Espero poder inspirar a los jóvenes artistas», alegó Bergara al tiempo que consideró importante configurar un espacio de trabajo prolífico y crear una comunidad artística que lo nutra. Con respecto a Oberá en Cortos destacó que en los festivales se generan vínculos y «como Misiones está por explorarse en esto de la animación este es un buen punto de partida para hacerlo».

Proyecciones de hoy

Una de las propuestas fuertes es el estreno de la película misionera “Maragato”, de Elián Guerín. El corto está basado en la historia real de Teodoro Alvez, un hombre que, durante el conflicto bélico conocido como Revolución Federalista, fue capturado y obligado a degollar prisioneros. “Maragato” forma parte de un conjunto de cuatro cortos seleccionados en el marco del certamen binacional “Entre Fronteras”, que se estrenaron en esta edición del festival.

Por otra parte, el esperado largometraje “La luz mala” cerrará esta edición a las 22:00 horas. El film del correntino Carlos Kabal se centra principalmente en los Esteros del Iberá cómo contexto para una delirante sucesión de hechos que tocan de cerca la ciencia ficción. Entre pasajes de comedia, se destaca detalles de la idiosincrasia regional que el espectador celebra.

Programa completo de hoy

LUGAR: Casa de la historia y la cultura del bicentenario

09:00 Hs › Muestra de animación › cortos inclusivos

16:00 HS › Taller «Audiovisual inclusivo» Dicta: Chico Fanganello

19:15 HS › Cortometraje «Papá» Alicia Braga Farina | PAR

19:45 HS › Largometraje «Jubentú» Ricardo Morínigo | PAR

LUGAR: Cine Teatro Oberá – Espacio INCAA

09:00 HS › Máster Class Animación y Stop Motion Can Can Club (Bs. As.). Diserta: Mariano Bergara.

14:00 HS › Panorama NEA

14:15 HS › Muestra FADyCC UNNE

15:15 HS › Muestra Festivales

17:45 HS › Muestra festival de cine latinoamericano Lapacho

«Hacelo Corto» Pablo Latorre

«Minerva» Francisco Retamozo

18:45 Hs › Mediometraje «Terminal Norte» Lucrecia Martel | ARG

19:15 Hs › Mediometraje «Kanhatek» Jessica Beard | ARG

20:00 Hs › Acto De Cierre

21:15 Hs › Cortometraje «Maragato» Elian Guerín | BRA-ARG

22:00 Hs › Largometraje «La luz mala» Carlos Kabal | ARG

LUGAR: Centro Cívico Oberá

20:00 HS › Camión Cultural › Escenarios Vivos

20:00 HS › «Contenidos infantiles 360 con óculos (cascos de realidad virtual)»

14:00 HS › Seminario documental «Seminario intensivo de investigación para proyectos documentales» Dictan: Ana Zanotti y Lucrecia Mastrangelo.