Twitter ha confirmado que están trabajando en una nueva herramienta para evitar la propagación de información que puede ser errónea o abusiva.

Twitter confirmó que está trabajando en una nueva función que es llamada por ahora «Birdwatch», y permite etiquetar un tweet como «sospechoso» y añadir notas sobre él para que otros puedan estar al tanto. Una especie de aviso por parte de la comunidad y para la comunidad de usuarios. Se suma así a medidas como la recientemente presentada que avisa a los usuarios de leer un artículo antes de publicarlo.

Lo cierto es que esta característica fue avistada hace unas semanas por Jane Manchun Wong, que a menudo rastrea el código de Twitter en busca de nuevas características. Por aquel entonces se sabía que los usuarios podían avisar de un tweet por motivos como difusión de información falsa. Así mismo, se podía añadir una nota explicativa sobre por qué el tweet no era adecuado.

A principios de este mes fue Matt Navarra quien descubrió más opciones de esta nueva característica. Concretamente el botón para marcar el tweet y colocarlo en la sección «Birdwatch». Al añadirlo el tweet aparecerá con un icono de unas gafas para el resto de usuarios y en principio pulsando sobre ese icono aparece más información acerca del tweet como notas que han podido dejar otros usuarios.

Finalmente Kayvon Beykpour, responsable de Twitter, ha confirmado la característica en un tweet de Jane Manchun Wong donde daba más detalles de ella. Según Kayvon, compartirán más información acerca de esta característica dentro de poco, así como los planes que tienen para su implementación.

Aún es pronto para decir cómo va a funcionar esta nueva característica y si va a tener efectividad para evitar la propagación de información falsa o abusiva. Twitter, por su diseño como red social, es una herramienta extremadamente potente para la propagación de información, tanto positivamente como negativamente. Características como esta buscan frenar la propagación de información que puede ser falsa o conducir a comportamientos dañinos.

La red social ha tomado diferentes medidas para evitar mentiras o violencia. Ha hecho limpieza de bots en muchas ocasiones, no da visibilidad a usuarios que pueden ser falsos o no se han verificado y controla las tendencias dando contexto a los temas que pueden ser polémicos. En los últimos meses sin embargo parece estar sumando también una moderación que implica más directamente a los usuarios y no tanto a los trabajadores de Twitter o verificadores de contenido.

El ejemplo claro es esta nueva característica en la que los propios usuarios marcan como sospechoso un tweet o tienen la opción de añadir notas sobre ellos. Aunque falta por ver quién exactamente podrá añadir notas y quién las podrá ver. Por otro lado, recientemente indicaron que el pedir a los usuarios que lean un artículo antes de compartirlo es una medida que han comprobado que funciona.