Entre el 3 de diciembre de 2020 y el 29 de enero de este año se generaron casi 14 millones de pesos con el plan “Ahora Vacaciones”. Las razones del éxito de una iniciativa fundamental para uno de los sectores más afectados desde la irrupción del coronavirus.

A nueve semanas de su comercialización y ejecución, el ministerio de Turismo de la provincia dio a conocer los resultados del primer relevamiento del Programa Ahora Vacaciones (vigente hasta marzo de 2021).

Con un total de adhesión de 20 agencias de viajes y turismo en diferentes localidades, entre el 3 de diciembre y el 29 de enero, 959 misioneros han recorrido la provincia haciendo uso de este beneficio que otorga un reintegro del 50% del valor del paquete comprado a la agencia. El total de bonificaciones que brindó la provincia a los misioneros hasta el momento asciende a $6.863.594, lo que significa que en promedio cada misionero que utilizó el Programa Ahora Vacaciones recibió un reintegro de $7.157.

Los primeros datos

El flujo de renta fue de $13.842.826, distribuidos en: Alojamiento (41%), Transporte (27%), Gastronomía (17%) Agencias de Viajes (11%), y Excursiones y paseos (4%). El análisis estadístico arrojó un promedio de pernocte de 2,5 noches, aunque han habido ofertas de paquetes por 5 noches, y los alojamientos más elegidos fueron los lodges.

Estos primeros datos nos permiten expresar que el sendero de reactivación del sector turístico ha comenzado. El Programa al que hacemos referencia forma parte de un Plan estratégico presentado en octubre pasado por el gobernador Herrera Ahuad junto al ministro de Hacienda Adolfo Safrán y a su par de Turismo José María Arrúa.

El mismo consiste en una inversión de 65 millones de pesos distribuidos en distintos Programas con la finalidad de incentivar el turismo interno, brindar apoyo a las agencias de viajes y turismo misioneras y a todo el entramado turístico (casi 25 mil trabajadores emplea este rubro), así como mejorar las condiciones del sector para recibir turismo nacional.

El Plan ejecuta la inversión a través de tres Programas:



Pre compra Iguazú

Es un Programa de adhesión de compra a futuro de servicios de alojamiento, gastronomía y atractivos turísticos. La vigencia de la compra de prestación del servicio se extiende desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.

Pre compra Posadas

Es un Programa de adhesión de compra a futuro de servicios de alojamientos en Posadas y la vigencia de la compra de prestación del servicio se extiende desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.

Ahora Vacaciones

Es un Programa de adhesión por cupos para la compra de paquetes turísticos. Lo cual se realiza a través de las agencias de viajes. El Ahora Vacaciones incluye gastronomía, transporte turístico, seguros y actividades relativas al turismo.

El Programa tiene como objetivo principal dar soporte a las agencias de viajes de Misiones y fortalecer la cadena de comercialización del turismo misionero. Se basa en un sistema de reintegros por compras de 1500 paquetes turísticos grupales con bonificaciones al cliente, que tengan como fecha de inicio el 1ro diciembre de 2020 y fecha de finalización el 31 de marzo 2021, debiendo los mismos ser organizados, operados y comercializados por agencias de viajes habilitadas de la provincia de Misiones. Los reintegros se realizarán a cada agencia, por el 50% del valor real de cada paquete, con un tope de reintegro de hasta $10.000 pesos por paquete (pasajero). El beneficio se aplica únicamente a paquetes turísticos grupales.

La inversión presupuestaria se distribuye de la siguiente manera:

 $15.000.000 al Programa “Ahora Vacaciones”, mediante la pre-compra a agencias de viajes de Misiones

 $10.000.000 distribuido en 94 ANR (aportes no reembolsables) para agencias de viajes de la provincia

 $20.000.000 en compra a futuro para Puerto Iguazú

 $5.000.000 en dos desembolsos de compra a futuro para alojamientos en Posadas

 $10.000.000 distribuidos en 1.000 ANR para autónomos de Puerto Iguazú

 $5.000.000 distribuidos en 100 ANR para empresas de servicios de turismo de reuniones y eventos

Contexto

El trabajo realizado en este Plan entre el gobierno, las Cámaras de Comercio y Turismo y el sector privado es un ejemplo cabal de la visión cenital del Estado en su capacidad de resolver y presentar acciones exitosas para el desarrollo de la provincia, a pesar del contexto de pandemia que atraviesa el planeta. A su vez evidencia el fuerte perfil comercial de gran participación en el PBI provincial, es decir, la gravitación que tiene la actividad privada en la provincia. Que la misma se sienta respaldada por un Estado presente es vital para el crecimiento de los actuales y un incentivo al desarrollo de nuevos emprendimientos comerciales.

La importancia de las estrategias y planes llevados a cabo por la provincia para el sector turístico y porqué el gobierno las ha tomado como una política de Estado toman su real dimensión al conocer los siguientes datos:

En agosto pasado el Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres, al presentar un informe de políticas sobre COVID-19, señalaba que la industria turística emplea a 1 de cada 10 personas en todo el mundo y proporciona medios de vida a cientos de millones más.

Esta declaración estaba respaldada por datos de la Organización Mundial del Turismo que evidenciaban que entre 100 y 120 millones de empleos turísticos estaban en riesgo; mientras que la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) prevé una pérdida del 1,5% al 2,8% del PBI mundial por el COVID-19.

Otro dato contundente es el que señala que el Turismo es la tercera categoría de exportación más grande del mundo (después de los combustibles y los productos químicos) y en 2019 representó el 7% del comercio mundial.

Un ejemplo que grafica la devastadora afectación que sufrió (y sufre) el sector durante la pandemia es que en la primera mitad de 2020 sólo Estado Unidos perdió 320.000 millones de dólares en ingresos por Turismo.

Por otra parte, el pasado 20 de diciembre el diario “El País” de España titulaba que el turismo cerraba su peor año en medio siglo por la pandemia, con un desplome en ingresos superior al 75% teniendo en cuenta que el turismo en España representa en el total de su economía un altísimo 11,8%; como también Alemania, por ejemplo, con 3,9% y Francia con 7,4% en el peso total de su economía.

Por nuestro lado, el INDEC presentó los siguientes datos: en ocupación hotelera para noviembre de 2020 se estimaron 323.628 pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros. Esto implica una disminución de 92% respecto al mismo mes del año anterior. Las pernoctaciones de viajeros residentes registraron una caída de 89,5% y las de no residentes disminuyeron 98,9%. Y en estadísticas de turismo internacional por vía aérea, en noviembre de 2020 se estimaron 7,4 mil llegadas de turistas no residentes a la Argentina, cifra que presentó una disminución interanual de 97,2%. En los once meses transcurridos del año se calcularon 679,1 miles de llegadas de turistas no residentes, la cifra registró un descenso interanual de 75,4%. Ezeiza y Aeroparque concentraron el 89,9% de los arribos, con una baja interanual de 75%.

En este contexto inédito que atraviesa el mundo y del cual Misiones no está exceptuada, se destaca el Plan de inversiones presentado por el gobierno misionero en octubre. El cual es hasta el momento un hito histórico para el turismo local y que continuará mientras las circunstancias lo ameriten.

Por Aníbal Blasco – Licenciado en Comercialización y Maestrando en Administración Estratégica de Negocios

Fuente: Noticiero 12 Canal 12