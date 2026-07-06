La consultora Atlas Intel y Poliarquía registraron una mejora en la imagen presidencial, que pasó del 36% al 40% en dos meses. Este fenómeno coincide con una inflación proyectada por debajo del 2% y una incipiente recomposición del poder adquisitivo, elementos que alivian al Gobierno y entusiasman a los inversores.

Los traders de Wall Street se encontraron el lunes con una encuesta de Atlas Intel, distribuida por la agencia Bloomberg, y observaron un repunte en la imagen positiva del presidente Javier Milei. El estudio mostró un incremento del 36% al 40% en los últimos dos meses. Por otra parte, la imagen del gobernador bonaerense Axel Kicillof cayó del 46% al 38% en el mismo período, y Cristina Kirchner también experimentó un deterioro.

Este estudio, conocido el viernes, coincide con la evolución del Índice de Confianza del Consumidor que elaboran Poliarquía y la Universidad Di Tella. Este índice mostró en junio su segunda mejora consecutiva y saltó 6,4%, lo que representó el mayor incremento desde noviembre pasado.

Para el Gobierno, este repunte de la imagen presidencial y el deterioro de un posible contrincante electoral representa un alivio después de varios meses de caída. La suba de la inflación en los primeros meses del año y el escándalo alrededor del ahora exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, habían pasado factura.

Menos inflación y más ingresos

El panorama ahora luce diferente. Adorni ya no forma parte del Gobierno y la inflación mostrará en junio su tercera baja consecutiva. Las proyecciones privadas coinciden en que se perforó el 2%. Además, a pesar de la suba del dólar en las últimas semanas, es probable que en julio se mantenga debajo de esa marca.

El economista Fernando Marull explicó el fenómeno: “En el segundo trimestre bajó la inflación y repuntaron los salarios. No hay mucha ciencia, el que manda es el bolsillo, no la política”.

Los datos de actividad que divulgó el INDEC a través del EMAE mostraron un abril flojo. Sin embargo, el Índice General de Actividad que elabora la consultora de Orlando Ferreres arrojó un 0,7% arriba en mayo. La consultora indicó: “La actividad económica empieza a mostrar cifras positivas y 8 de 11 sectores finalizaron con signo positivo en el quinto mes del año. Esperamos que a esto se sume una mejora en los niveles de inversión y de los ingresos reales de las familias que impulsen la actividad interna”.

En el primer cuatrimestre, la actividad mostró una suba del 2,1%. Sin embargo, se espera que la recuperación tome más velocidad en los meses venideros. En Balanz, por ejemplo, subieron la estimación de crecimiento del 2,7% al 3% para todo el 2026, una estimación que comparten BBVA Argentina y OJF y Asociados.

Esta suba estaría motorizada, en parte, por los sectores ganadores como el agro, la energía y la minería. Sin embargo, también se espera una recuperación de los sectores que hasta ahora vienen siendo “perdedores”, como el comercio, la industria manufacturera y la construcción. Se proyecta que todos muestren un rebote en lo que resta del año, aunque todavía quedarían por debajo de sus niveles de 2023, previo a la asunción del actual gobierno.

Los primeros indicadores también arrojan una mejora leve en junio, lo que confirma la tendencia positiva del segundo trimestre.

El “ingreso disponible” de las familias

El estudio de “ingreso disponible” de la consultora Empiria apunta en la misma dirección. La consultora señaló: “En abril registramos un incremento del 1% mensual y cortó una racha de cuatro meses consecutiva de caída. En mayo se estima un nuevo aumento”.

Este indicador calcula qué porcentaje del salario queda “libre” después del pago de servicios públicos y otros gastos fijos como el alquiler o el pago de expensas. El aumento de las tarifas por encima de la inflación venía afectando la capacidad de consumo de las familias, pero se empieza a ver un repunte.

El crédito tardará en reaparecer, a pesar de la baja de la inflación, y ayudará poco para el repunte. Los bancos vienen golpeados por el aumento de la mora, que se encuentra en un pico del 12%. Gradualmente empezará a mejorar, pero por los “malos” motivos: una fuerte disminución en el otorgamiento de nuevos préstamos. Una fintech especializada en crédito al consumo indicó que están 40% debajo respecto al año pasado, y que difícilmente acelerarán el otorgamiento hasta fin de año.

Por lo tanto, a diferencia de lo sucedido entre mediados de 2024 y 2025, el crédito no será motor del repunte en los próximos meses. En todo caso, permitirá que la venta de bienes durables, como electrodomésticos, línea blanca o motos, se sostenga.

La recuperación del salario, gradual pero sostenida, es una de las apuestas del Gobierno para la mejora del humor social. La otra pata clave es evitar cualquier cimbronazo que genere una crisis en el largo camino que queda hasta las elecciones.

La refinanciación de deuda es uno de los temas claves que decidió encarar el equipo económico, aprovechando además la mejora del clima financiero para Argentina. El viernes se anunció la refinanciación de una línea crediticia de bancos internacionales por USD 6.000 millones, conocida en la jerga financiera como repo, hasta el 2028.

El ministro Luis Caputo envió una señal doble al mercado. Por un lado, se empiezan a despejar los vencimientos del 2027, algo clave en medio de la previa electoral. Pero al mismo tiempo, el ministro de Economía muestra que grandes entidades están confiadas en prestarle a la Argentina más allá del año que viene. En otras palabras, mantienen confianza sobre la continuidad del Gobierno o, como mínimo, que podrán cobrar después de las elecciones presidenciales.

A esto se sumará la nueva línea con garantía de organismos multilaterales por otros USD 5.000 millones, que se terminaría de definir en breve. La posibilidad de una colocación de bonos en el mercado internacional se mantiene latente para esta segunda parte del año. Desde el equipo económico dejaron en claro que pagar 8,5% anual en dólares todavía es considerado caro. Sin embargo, Argentina tiene chances de conseguir tasas algo inferiores.

La semana que viene, el Tesoro pagará USD 4.200 millones de vencimiento de capital e intereses de los Bonares. Si parte de esos fondos se reinvierten, es probable que el riesgo país perfore los 400 puntos básicos. Si además aflojan las tasas en Estados Unidos, se darían las condiciones ideales para regresar al mercado por primera vez en casi una década.