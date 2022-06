El ex ministro Milton Ribeiro y los pastores evangélicos Gilmar Santos y Arilton Moura fueron detenidos en el marco del operativo «Acesso Pago» que investiga transferencias ilegales de recursos del Fondo Nacional de Fomento de la Educación por orden de Bolsonaro.

El ex ministro de Educación de Brasil, Milton Ribeiro, fue detenido por la Policía Federal en el marco del operativo denominado «Acesso Pago» que investiga transferencias ilegales de recursos del Fondo Nacional de Fomento de la Educación que depende del ministerio y es controlado por el centrão. Este fondo concentra recursos federales destinados a transferencias a los municipios y lo que está bajo la lupa es el presunto desvío de fondos para pastores evangélicos aliados del Gobierno. Justamente, Ribeiro es pastor de la iglesia presbiteriana de Santos en San Pablo y fue designado en Educación en julio de 2020, tras la renuncia de Abraham Weintraub. Su nombramiento fue un guiño a la base evangélica aliada de Bolsonaro a quienes también le dieron una silla en la Corte Suprema de Justicia.

Además de Ribeiro, los pastores, Gilmar Santos y Arilton Moura, fueron detenido por corrupción pasiva, prevaricación, apología administrativa y tráfico de influencias. Ambos son muy cercanos a Bolsonaro y venían negociando con el ministerio esas partidas de dinero.

La investigación también golpea al Centrao, dado que eran quienes estaban a cargo de los recursos y se sospecha que lo utilizaron discrecionalmente para favorecer la construcción política de cara a las elecciones.

Tras la detención, Bolsonaro se despegó de los hechos y dijo que debe responder por sus acciones. «Mantuvo conversaciones demasiado informales con personas de su confianza eso puede haberlo perjudicado. Si lo arrestó la PF, hay una razón», agregó el Presidente.

Bolsonaro y Ribeiro, el día de la asunción como ministro de Educación.

En este momento, el proceso tiene 13 órdenes de allanamiento, detenciones y órdenes de capturas en Goiás, São Paulo, Pará y Distrito Federal. Los alcaldes de esos estados, la mayoría cercanos al Centrao, denunciaron pedidos de sobornos y desde enero de 2021, los pastores detenidos Gilmar Santos y Arilton Moura negociaban la liberación de compromisos para obras en guarderías, escuelas, canchas o para la compra de equipamiento.

El caso explota cuando el diario Folha difunde un audio en el que Ribeiro dice que su prioridad en el ministerio de Educación «son las alcaldías que más lo necesitan y todos los que son amigos del pastor Gilmar».

«Fue un pedido especial que me hizo el Presidente de la República sobre el tema de Gilmar», dijo el ex ministro en una conversación en la que se presume que participaron los alcaldes involucrados y los pastores detenidos. En la grabación que forzó la renuncio del ministro en marzo, agrega que «la solicitud de apoyo no es un secreto y que tiene como objetivo la construcción de iglesias».

Este tema es un dolor de cabeza para Bolsonaro que volvió a correr de atrás en las encuestas y no logra contener la suba de precios de los combustibles ni estabilizar la economía. Esta detención le abre un frente con los aliados evangélicos que lo presionarán para que brinde un apoyo más explícito.

Como si fuera poco, las declaraciones de Ribeiro podrían dar inicio a una investigación por corrupción al propio Bolsonaro mediante una Comisión Parlamentaria de Investigación en el Senado y el Partido de los Trabajadores acudió a la Corte para que tomen el caso. Todo esto coincidirá con el proceso electoral