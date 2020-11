La FDA antes de las elecciones endureció los protocolos para aprobar la vacuna. Trump los había acusado de complotarse con Pfizer en su contra.

Tras la derrota de Trump, Pfizer anuncia que la efectividad sube al 95% y piden vacunar «en días».





Pfizer anunció que su vacuna contra el coronavirus tiene un 95% de efectividad 28 días después de la primera dosis y buscará la aprobación regulatoria de inmediato en medio de un aumento descontrolado de casos que llevó la cifra de muertos a casi 250 mil personas. La noticia sustenta la teoría de Donald Trump de que la empresa y un organismo público ocultaron información para perjudicarlo en las elecciones presidenciales.

Según aseguraron desde la farmacéutica la efectividad en adultos mayores de 65 años, la población que tiene más riesgos frente a la enfermedad, es del 94%. Con esos resultados la empresa presentará en los próximos días un pedido para obtener una autorización de emergencia para comenzar a aplicar la vacuna.

Trump acusó a Pfizer y la FDA de ocultar la vacuna para perjudicarlo en las elecciones

Del ensayo casi 44 mil personas a nivel mundial, de las cuáles 41 mil recibieron dos dosis de la vacuna. Dentro de la Fase III se registraron 170 casos confirmados y 162 de los pacientes habían recibido un placebo. Solamente 8 casos que habían sido inoculados con la vacuna testearon positivo de Covid-19.

La compañía, que desarrolla el antídoto junto a la alemana BioNTech, enviará las conclusiones de los ensayos a las agencias reguladoras de EEUU y Europa en los próximos días para su evaluación.

Pfizer fue la primera compañía en anunciar la efectividad de su vacuna el 9 de noviembre pasado, tan solo seis días después de las elecciones en EEUU que marcaron el regreso de los demócratas al poder. Por eso Donald Trump sugirió que la farmacéutica y la FDA, el organismo de su gobierno que regula los medicamentos, se complotaron para hacer pública la noticia luego de los comicios y perjudicarlo.

De hecho a fines de septiembre la FDA endureció sus protocolos para aprobar las vacunas, lo que en teoría iba a hacer imposible que el anuncio de una vacuna llegara antes de la elección. Sin embargo seis días después de la derrota de Trump, Pfizer divulgó la noticia del éxito de sus ensayos.

«Como he dicho durante mucho tiempo, Pfizer y las otras (farmacéuticas) solo iban a anunciar la vacuna después de las elecciones, porque no tenían el coraje de hacerlo antes. Asimismo, la FDA debió haberlo anunciado antes, no con fines políticos, ¡sino para salvar vidas!», aseguró Trump.

Los únicos efectos secundarios importantes que mostró hasta ahora la vacuna fueron fatiga en el 3,8 % de los casos y dolor de cabeza (2 %).

El presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, señaló que «los resultados del estudio marcan un paso importante en este histórico viaje de ocho meses para presentar una vacuna capaz de ayudar a poner fin a esta devastadora pandemia».

Los resultados del estudio marcan un paso importante en este histórico viaje de ocho meses para presentar una vacuna capaz de ayudar a poner fin a esta devastadora pandemia.

«Seguimos avanzando a la velocidad de la ciencia para recopilar todos los datos recopilados hasta ahora y compartirlos con los reguladores de todo el mundo «, precisó.

A principios de la semana el laboratorio Moderna había asegurado que sus ensayos en Fase III daban un 94% de efectividad, aunque no hizo públicos los resultados, al igual que Pfizer y el centro ruso Gamaleya que desarrolla la vacuna rusa Sputnik V.