Alcanza a docentes, trabajadores del Estado, judiciales y personal de la salud. Serán tres tramos que suman un 20%, con una revisión en diciembre

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió hoy a representantes gremiales para formularles una propuesta de mejora salarial para los últimos meses del año. Corrido por la inflación que, según determinó la semana pasada el INDEC acumuló un 83% en lo que va del año, el gobierno mantuvo reuniones informales la semana pasada y hoy, con la presencia de Kicillof, se efectivizó el incremento.

En concreto, serán dos nuevas subas salariales -en octubre y en noviembre- de 8 puntos porcentuales cada una. A eso se agregó un incremento de 4 puntos en diciembre, mes en el que también se reabrirá la instancia de negociación. Con los nuevos incrementos el piso salarial interanual será de un 90 por ciento.

Durante el encuentro. en el que el gobierno estuvo representado por Kicillof y por los ministros de Trabajo, Walter Correa; Hacienda y Finanza, Pablo López; el titular de la Dirección de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y el vicejefe de Gabinete, Juan Pablo De Jesús, también se acordó un incremento del 50% en asignaciones familiares, y ya es la tercera vez que se reabre el acuerdo paritario ante el crecimiento de la inflación. En Febrero, el acuerdo tuvo un incremento del 42% que en mayo se extendió al 60% y en septiembre subió otro 10% para llegar al 70%. Con las nuevas recomposiciones, el piso salarial llegará al 90% en diciembre.

“Hemos trabajado de forma muy intensa junto a las y los representantes de los sindicatos para cumplir con el compromiso que asumimos desde el primer día y garantizar que las y los trabajadores de la Provincia no pierdan poder adquisitivo”, expresó Kicillof y añadió: “Estamos abordando tanto la recuperación del salario como de las condiciones de trabajo, ya que ambas se habían deteriorado fuertemente durante los cuatro años anteriores”, remarcó el mandatario bonaerense una vez finalizado el encuentro.

Por su parte, en declaraciones a Radio Provincia, el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, Oscar De Isasi, explicó: “Acordamos y va a haber una nueva negociación salarial en diciembre. Aspiramos a que en diciembre estemos por encima de la inflación. Por pedido de ATE aumentaron 50% las asignaciones familiares. Estoy convencido de que el gobierno provincial está haciendo el esfuerzo, pero tiene que ser coordinado. El gobierno nacional tiene que intervenir para controlar fuertemente los precios”, sostuvo el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, Oscar De Isasi, en declaraciones a Radio Provincia al finalizar la reunión.

“Se realizó un esfuerzo muy grande, el Estado bonaerense demuestra una articulación muy efectiva y un diálogo efectivo con los representantes gremiales”, marcó por su parte el titular de Trabajo Walter Correa.

El encuentro, desarrollado en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno en La Plata, se inició pasadas las 7:30, duró más de una hora y se realizó a instancias de la demanda de los gremios que desde hace semanas venían haciendo un llamado para la reapertura paritaria con el objetivo de llegar a un acuerdo antes del 20 de este mes, día en que comienza la liquidación de salarios de la administración pública.

Si bien la relación política entre el gobierno bonaerense y los gremios estatales y docentes no tiene mayores cortocircuitos, los representantes gremiales se mantenían en alerta ante los números de la inflación que arrojó la semana pasada el INDEC, que registró para el mes septiembre un 6,2%, aunque con una desaceleración en comparación con agosto cuando alcanzó el 7%; registrándose así para los primeros nueve meses del año una inflación del 66,1%.

La situación fue reconocida por el gobierno bonaerense. El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, admitió que “estamos trabajando fuertemente para que, en un año complejo, con un contexto internacional con mucha incertidumbre, el poder adquisitivo de los salarios de las y los trabajadores públicos de la Provincia no se vea resentido”.

En el Ejecutivo bonaerense, la atención se posa sobre lo que pueda hacer -o no- la administración central para contener la disparada de precios y la pérdida de poder adquisitivo del salario. En un comunicado difundido tras la reunión con los gremios la posición de la Provincia fue contundente al respecto. “Debido a la aceleración imprevista de la inflación a lo largo del año y su impacto en el poder adquisitivo, y para asegurar que el refuerzo salarial se cobre los primeros días de noviembre, la Provincia incorporó estos nuevos tramos de aumento de 8 puntos porcentuales cada uno en octubre y noviembre, y elevó el aumento a diciembre para garantizar un piso de 90% de aumento a todos los regímenes. También definió junto a los gremios la reapertura de la paritaria para fines de diciembre, para dar cierre a la negociación del 2022. De esta forma, las y los trabajadores habrán tenido aumentos salariales en cada uno de los últimos cuatro meses del año”, detalla la misiva.

Este fin de semana, en una entrevista en Página/12, el gobernador marcó que si bien en la provincia bajó el desempleo y la Provincia creció más de 11 puntos “hay que mejorar los ingresos de los sectores populares, no solo por razones de justicia sino en favor del propio sistema económico”, y que “si los ingresos no crecen, no crece el consumo, no crece la demanda, no crece la inversión, no se sostiene el empleo, no se sostiene la producción”.