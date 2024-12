Un obrero de 54 años murió luego de que un empleado municipal lo atropellara al dar marcha atrás con una retroexcavadora. El hecho ocurrió durante el mediodía del lunes 16 de diciembre en Villa del Rosario, en la Provincia de Córdoba.

El incidente fue en la intersección de las calles Nabosacate y Córdoba, donde el albañil estaba trabajando en una vereda hasta que fue alcanzado por la máquina. El fallecimiento fue confirmado por los servicios médicos de emergencia que se presentaron en el lugar, según confirmó el medio local El diario.

De acuerdo con información reflejada por distintos medios de Córdoba, el conductor de la retroexcavadora no se dio cuenta de que la persona estaba detrás de la máquina. Entonces, realizando una maniobra, pasó por encima del obrero con las ruedas laterales del lado derecho del vehículo.

Esta versión de lo ocurrido fue la que el propio conductor dio a la policía cuando fue consultado al respecto. Según medios locales, la persona estaba en la vereda haciendo tareas de mantenimiento y emparejamiento de la vereda.

Aunque la hipótesis inicial es que se trató de un accidente laboral, el hecho está siendo investigado por las autoridades para descartar cualquier otra clase de idea.

Otro caso similar en Sa Juan

El 12 de octubre de 2023, un caso similar sacudió a la Provincia de San Juan. Sucedió en las inmediaciones de la Ruta Nacional 149 y Esteban Echeverría, cuando Juan Ignacio Trigo, un motociclista de 22 años, se estrelló contra una retroexcavadora en Barreal y murió. En agosto de este año, el conductor que operaba la máquina, Eduardo Wilfredo Astudillo, fue condenado a 2 años de prisión condicional por el delito de homicidio culposo por conducción negligente.

De acuerdo con información del El tiempo, si bien no se trató de un incidente premeditado, el chofer asumió la responsabilidad por estar circulando con la máquina sin llevar ningún tipo de señalización, algo que está prohibido por ley, y por no trasladarla sobre un camión, como debería hacerse. Al no presentar antecedentes penales y teniendo el cuento lo ocurrido, la persona no fue privada de su libertad.