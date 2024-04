Con el objetivo de que, en un margen de uno a dos meses, la comunidad educativa de la centenaria Escuela de Frontera Nº 606 de la localidad de Santa María, pueda mudarse a sus nuevas instalaciones, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) coordina acciones que aseguren el funcionamiento de los

servicios de luz y agua.



El edificio correspondiente a la sede del nivel primario ya está concluido y sería del que se dispondría para su utilización en los últimos días del mes de abril o los primeros de mayo próximo. En el predio –anexo- se erige un NENI, que si bien está avanzado en cuanto al porcentaje de construcción, aún falta para su finalización.

La obra está emplazada en el casco urbano, en uno de los barrios más poblados de Santa María, sobre una calle empedrada, a unos mil metros de la Municipalidad de esta comuna del Alto Uruguay, ubicada al sur de Misiones, dentro del Departamento de Concepción de la Sierra.

En un esfuerzo del Gobierno Provincial, con asistencia de los recursos de sus propias arcas, se planificó proveer a la institución de un transformador temporal mientras se instala el definitivo, que ya fue adquirido, y una conexión de agua provisoria que asegure el abastecimiento del líquido vital , en tanto se termina la

obra del tanque elevado.



La inmediatez de dar solución, dentro de las posibilidades que el marco financiero supone, es para facilitarle la transición a los alumnos y al cuerpo docente de la nueva sede escolar, que a la fecha desarrollan sus actividades áulicas con los inconvenientes de las añosas edificaciones: humedad, filtraciones, entre otras

tantas, sumado a la distancia que deben recorrer, ya que la “vieja” 606 quedó fuera del casco poblado de la comuna, con el paso del tiempo y la urbanización de Santa María.

La nueva sede

La construcción comprende una superficie de 1.300 m², distribuidos en siete aulas, una sala para docentes con su respectivo baño, office, preceptoría, dirección, biblioteca (informática), taller de manualidades (con depósito) y un espacio multipropósito, también, cuenta con cocina, bloque sanitario, galerías, tanque de

hormigón y un playón deportivo (a futuro).



En cuanto al NENI –con un 85% de avance en obra-, está compuesto por un aula con su núcleo de sanitarios (incluye uno con adaptación para personas con discapacidad), office, galería, patio de formación y un área de juego para niños.



De esta manera, se sitúa en la expectativa de la comunidad educativa local, que el moderno establecimiento escolar –una vez habilitado- permita acoger y recuperar la matrícula que otrora contara. La escuela, en otros tiempos, llegó a tener 160 alumnos, ahora rondan los 60. En cuanto al NENI, que se creó el año pasado,

cuenta con 16 niños.

La 606 hoy

Como el edificio escolar actual se encuentra lejos, a siete kilómetros del pueblo de Santa María, un transporte escolar asignado por la Intendencia, acerca a los niños, que en general, provienen de familias de jornaleros; y algunos hijos de empleados municipales. Los chicos permanecen todo el día en la escuela. La rutina comienza a partir de las 8:00 y transcurre hasta las 16:00 hs. Se les provee el servicio de desayuno, almuerzo y, cuando pueden, les dan la merienda.



Los chicos trabajan en la huerta y también con manualidades. Las áreas contenidas, entre otras son : educación física, música y, por la tarde, además, se dan talleres de teatro, folklore, informática, apoyaturas (de matemática, lengua, etc.) y una maestra brinda algunas nociones de inglés.

Los días de lluvia, es todo un problema para la comunidad educativa ya que el transporte no ingresa, porque el camino es de difícil acceso y, al ser una unidad grande y transportar niños, tanto los padres, como los docentes tienen temor.

Varias veces tienen inconvenientes, porque el transporte se arruina. “Con la nueva escuela, ese problema ya no lo vamos a tener, los chicos van a tener clases todos los días”, puntualizó una de las directivas de la institución.