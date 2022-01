Mientras que la automotriz japonesa logró el 20,7% del mercado, desplazando del liderazgo a la empresa alemana, el vehículo más vendido es el Fiat Cronos, con 37.449, y el 10,5% de las ventas.

El Fiat Cronos desplazó a la Toyota Hilux como el vehículo más vendida.

La automotriz Toyota finalizó 2021 como la marca de mayor cantidad de ventas en el mercado local, lo que le permitió alcanzar el 20,7% de participación, y desplazar del podio a Volkswagen que ocupó ese lugar por 16 años de manera ininterrumpida.

El buen desempeño de la terminal que tiene su planta industrial en la localidad bonaerense de Zárate, no obstante, no le permitió hacerse con el logro del vehículo 0 kilómetro más vendido del año, que pasó a manos del Fiat Cronos que se produce en la provincia de Córdoba, desplazando a la pick up Toyota Hilux.

Así se desprende del informe de la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara), en el que se destaca que los cinco vehículos más vendidos del año fueron de producción nacional, tres de ellos pick ups.

En 2021 VW perdió el liderazgo luego de 16 años ininterrumpidos. En 2009 fue cuando mayor diferencia le sacó al segundo, por aquel entonces General Motors con 6,2% menos de participación sobre el total de patentamientos.

En 2019 Toyota logró el segundo lugar en el mercado argentino y -finalmente- en 2021 el liderazgo.

El nivel de patentamientos del año cerró con 381.777 unidades totales, con un incremento de 11,5% respecto a 2020

Otro dato que se desprende del análisis de Acara fue el de la evolución de las ventas por origen del vehículo: el 50% salió de las terminales nacionales frente al 35% de 2020; mientras que los brasileños explicaron el 41% contra el 56% del previo.

La Hilux quedó como la pick up más vendida con 27.128 unidades.

En cuanto al desempeño por marcas, Toyota se alzó con las preferencias de los argentinos al lograr la venta de 73.567 vehículos, un 20,7% del total del mercado anual, lo que le permitió desplazar a Volkswagen como la más vendida del mercado.

Precisamente VW quedó en segundo lugar con 55.457 unidades (15,6%), seguida de Fiat con 50.377 vehículos (14,2%) para completar el podio de los tres primeros.

Hasta el décimo lugar se ubicaron Renault (9,9%), Ford (8,2%), Chevrolet (7,7%), Peugeot (7,6%), Nissan (4,4%), Citroën (3,5%), y Jeep (3,2%).

Finalmente, en cuanto a los modelos más vendidos del país, el Fiat Cronos con 37.449 unidades vendidas y 10,5% de participación del mercado, alcanzó el liderazgo al desplazar a la pick Toyota Hilux, lo que significó que uno de cada 10 vehículos vendidos en 2021 fueron del sedán que se produce en Córdoba.

El podio lo completó otro pick, up, la Amarok de VW, con 18.682 vehículos.

La pick up de Toyota se quedó con el segundo lugar con 27.128 vehículos (7,6%), y la también pick up Volkswagen Amarok en el tercero con 18.682 unidades (5,3%).

Luego se ubicaron el Peugeot 208 (4,4%) que se produce en la planta industrial de El Palomar, la pick up Ford Ranger (4,2%) que sale de la terminal de General Pacheco, seguidos por el Toyota Etios (4%), el Toyota Yaris (3,3%), el Toyota Corolla (2,6%), el Chevrolet Onix (2,5%), el Chevrolet Cruze (2,4%), la Renault Kangoo II (2,4%) y el Renault Sandero (2,3%).

Finalmente, en el segmento de comerciales pesados, las marcas mejor posicionadas en el 2021 fueron Mercedes Benz con el 39,1% de participación de mercado, Iveco (28,1%), Scania (10,6%), Volkswagen (8%), Volvo (5,6%) y Agrale (4.9%) sobre el resto que se atomizaron por debajo del 0,2% del rubro.