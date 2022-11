Los 64 partidos de la Copa del Mundo que se disputarán entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre en Qatar 2022 podrás disfrutarlo por nuestra señal. A continuación los horarios de streaming y televisión expresados en hora local de Argentina.

Los misioneros podrán disfrutar de toda la Copa del Mundo por la pantalla del Doce. Entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre los encuentros de Qatar 2022.

Además, gracias a las antenas que entregó el Gobierno provincial en los 77 municipios cada vecino de las zonas rurales o colonias alejadas podrán mirar el mundial en sus hogares de forma gratuita. Ya son 2.000 familias misioneras que, desde los lugares más recónditos de la provincia, seguirán de cerca a la Scaloneta y los grandes partidos de la competición.

A través de la transmisión se podrán ver todos los partidos de la Selección Argentina. Además, la ceremonia y el partido inaugural entre Qatar vs Ecuador, Alemania vs Japón, Uruguay vs Corea del Sur, Brasil vs Serbia, Inglaterra vs Estados Unidos, Francia vs Dinamarca, Croacia vs Bélgica y otros más de la fase de grupos.

También, los cruces de octavos de final, cuartos de final, semifinal, partido por el tercer puesto y la gran final de la copa.

El fixture completo de los partidos del Mundial:

Noticiero 12