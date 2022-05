Guzmán también señaló que la medida, que quedará efectiva a partir del 1º de junio, no tiene impacto en las metas fiscales

El nuevo piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, a partir del cual comienzan a tributar los trabajadores, será de $280.792, según lo anunciado este mediodía por el ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa. En tanto, el segundo escalón en la escala será a partir de los $324.000.

En conferencia de prensa en las escaleras de Casa Rosada, señalaron que el cambio en el mínimo del impuesto se aplicará a partir del 1º de junio y no se aplicará sobre el aguinaldo. “La semana que viene se terminan de cerrar dos paritarias y queda consolidado el Ripte (índice de remuneraciones de trabajadores registrados) que es el mecanismo de la actualización. Una vez que esté el Ripte saldrá el decreto que incluye la exclusión del aguinaldo”, detalló el ministro de Economía.

Guzmán señaló que la medida, que quedará efectiva a partir del 1º de junio, no tiene impacto en las metas fiscales porque ya estaba contemplada

Guzmán también señaló que la medida, que quedará efectiva a partir del 1º de junio, no tiene impacto en las metas fiscales porque "ya estaba contemplada". La actualización no incluye a trabajadores autónomos y monotributistas.



“Las categorías y las escalas son distintas y además la evolución en la forma de cobro son distintas. El diputado Leandro Santoro y la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont están comenzando a trabajar en conjunto el tema del monotributo”, adelantó Massa, sobre la situación de los trabajadores que están en el llamado régimen simplificado.



“Aumentar el tope a partir del cual se tributa hace que haya 1,2 millones menos de trabajadores que en 2019 tributaban este impuesto, que se mantenga este beneficio. Es el esquema de políticas económicas que llevamos adelante para transformar la realidad, que la Argentina siga en la senda de la recuperación y mejorar la capacidad de los ingresos”, señaló Guzmán.



“El salario no es ganancia, es remuneración. Nuestra actividad como Estado y legisladores es defender el poder de compra de los salarios. Subir el mínimo y proteger el aguinaldo para que el premio no se vea impactado, no se lo coma el impuesto a las ganancias. Es una decisión del presidente y de todo el Gobierno”, indicó Massa en la conferencia de prensa.



La Ley que fue aprobada por el Congreso en abril de 2021 faculta al Gobierno a actualizar el “piso” del impuesto a través de un decreto. En diciembre del año pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) había fijado el piso para el pago del impuesto a las Ganancias para salarios superiores a los $225.937, lo que significó una suba de 29,1% respecto al último incremento a partir del cual se paga la alícuota.

El presidente de la Cámara de Diputados recordó que con las modificaciones que se realizaron a partir de la esa ley, en el año 2021, 1,5 millones de trabajadores dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias. En el 2020 pagaban este impuesto 2,3 millones de empleados.