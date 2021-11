Se trata de Sreekesh Kumar, un electricista de 45 años que se encontraba en estado crítico luego de ser atropellado por una motocicleta. Tras ser trasladado al hospital, los médicos declararon que el hombre había fallecido.

Un hecho escalofriante tuvo lugar en la India, donde un hombre fue encontrado con vida luego de ser declarado muerto y pasar toda una noche en el congelador de una morgue.

Se trata de Sreekesh Kumar, un electricista de 45 años que se encontraba en estado crítico luego de ser atropellado por una motocicleta en Moradabad, Nueva Delhi. Tras ser trasladado al hospital , los médicos declararon que el hombre había fallecido, según informó The Times of India.

A la mañana siguiente, la Policía y familiares de Kumar llegaron para identificar el cadáver y proceder con los trámites de la autopsia. Fue entonces cuando, desconcertados, notaron que Sreekesh respiraba. «Toqué sus mejillas y le hablé. Para mi felicidad y horror, estaba caliente», dijo uno de los parientes.

El médico jefe de Moradabad, el Dr. Shiv Singh, describió el incidente como “el más raro de los casos raros” y dijo: “El oficial médico de emergencia había visto al paciente alrededor de las 3 am y no había latidos del corazón. Me dijo que había examinado al hombre varias veces«.

“Por eso fue declarado muerto. Por la mañana, un equipo policial y su familia lo encontraron con vida. Se ordenó una investigación y nuestra prioridad, en este momento, es salvar su vida», sostuvo el doctor a The Times of India.