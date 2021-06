En un sector del Gobierno dicen que con la pandemia no se gana la elección. El problema de la oposición para hablar de economía. Qué dicen los encuestadores.

En un sector del Gobierno dicen que con la pandemia no se va a ganar la elección y que la situación económica va a ser determinante para inclinar el voto.

«Las vacunas no nos agregan votos», repiten en La Cámpora, más allá del entusiasmo de la militancia por compartir los turnos de vacunación que comenzaron a acelerarse en el último mes.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, les dijo la semana pasada a los intendentes del Conurbano que el eje tiene que ser la esperanza de una mejora en la situación económica. Los intendentes respondieron tres meses y en ese tiempo la única herramienta para mostrar ese camino esperanzador es la obra pública.

Los encuestadores coinciden con ese punto de vista y creen que la vacuna, que fue tomada como eje de campaña tanto por Alberto Fernández como por Axel Kicillof, no será el factor determinante para la elección.

Mariel Fornoni, titular de Management & Fit, aseguró “como sucede con los factores motivacionales de Herzberg, cuando tenés una necesidad sin cubrir estás insatisfecho, pero cuando la tenés es una necesidad básica cubierta, con lo cual tener la vacuna no va a ser un factor motivacional en el largo plazo».

Fornoni hacía referencia al psicólogo norteamericano Frederick Herzberg, el autor de la «Teoría de los dos factores» que explican el comportamiento de las personas en un ambiente de trabajo, pero que también se aplica a la sociología.

Herzberg dice que la satisfacción de las personas es producto de la motivación, mientras que la insatisfacción es el resultado de los factores de higiene. Si el factor de higiene falta o es insuficiente, la persona está insatisfecha. Pero si no faltan, no ocurre lo contrario: la persona no experimenta satisfacción a largo plazo.

«Una vez que estás vacunado pasás a tus necesidades básicas insatisfechas y la economía va a tener mucho que ver», explicó Fornoni. «Cuando empezamos a medir las consecuencias de la pandemia no pesaban tanto sino lo que pesaba era infectarse y hoy es al contrario, pesan más las consecuencias económicas que va a dejar la pandemia», agregó.

Hugo Haime, titular de Hugo Haime & Asociados, dijo que «sin la vacuna le hubiera ido muy mal» al Gobierno, pero «finalmente es un deber del Estado». «Debajo de la vacuna hay un movimiento social de disconformidad con lo económico», dijo y explicó que «la vacuna es importante pero no va a ser lo definitivo».

«Con la vacuna, el núcleo duro del gobierno se afirma, agradece, pero hay un sector que votó al gobierno y que no es el núcleo duro, y que mira como problema a la economía», dijo Haime.

«Vemos que el de los jóvenes es un sector que ha sufrido mucho por la falta de trabajo, por la pobreza, porque están encerrados y necesitan inserción en el sistema, y por el momento tampoco tienen vacuna», dijo Haime. En el Gobierno efectivamente preocupa el desencanto de los jóvenes. No fue casual que Cristina Kirchner los interpelara directamente la semana pasada: «Jóvenes por la libertad pero no la libertad propia, por la de los demás que es la mejor libertad, la de los otros porque libertad para mí y que se jodan los demás no es libertad», dijo la vicepresidenta

Haime también se refirió a las grandes movilizaciones sociales de las últimas semanas, como parte de otro grupo que no está pudiendo contener el Gobierno, meramente por un factor económico.

La oposición, en este marco, también se ve perjudicada si la gestión de las vacunas que viene cuestionando desde el año pasado dejar de ser un tema. Más que nada por los problemas de Cambiemos para referirse a la inflación, el tema principal que jaquea a la Rosada por fuera de la pandemia.

Cambiemos apuesta a beneficiarse de la bronca de la gente por la situación, que le quite votos al Gobierno, pero no por medio de una propuesta económica propia.

«La oposición no puede hablar de economía», sintetizó Haime, quien dijo que «por eso tienen la posibilidad de decir ‘llegaron tarde con la vacuna'».

Un dirigente del PRO reconoció que el problema que enfrentan cada vez que hablan de economía, es que un año y medio después de dejar el Gobierno no hubo una autocrítica de parte de los principales dirigentes de Cambiemos para explicar qué se hizo mal durante el mandato de Mauricio Macri.

De ello pareció tomar nota el oficialismo. Augusto Costa, el ministro de Producción de Axel Kicillof, articuló una respuesta al tema inflacionario que probablemente el Gobierno utilice electoralmente contra Cambiemos. «No es lo mismo tener una tasa de inflación de entre 20 y 25 por ciento a una de 50 que fue la que dejó el gobierno de Macri», dijo Costa

Uno de los máximos referentes de la oposición, sin embargo, dijo que esta vez el problema lo tendrá el gobierno y que por cómo enfrenta el tema de la inflación no va a estar ni cerca de solucionarse antes de noviembre.