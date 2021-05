El presidente Alberto Fernández anunció este viernes el aumento del monto de la Tarjeta Alimentar durante el Consejo Federal Argentina contra el Hambre. La medida pretende ampliar el beneficio a 3,7 millones de familias

En el marco de la quinta reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, el presidente Alberto Fernández anunció este viernes la suba del monto de la Tarjeta Alimentar sumado a la ampliación del universo de familias beneficiarias de programa social.La ampliación de la Tarjeta Alimentar para menores de hasta 14 años alcanzará a un universo de 3,7 millones de familias.



El Gobierno anunció modificaciones en el programa para poder llegar a 400 mil familias más, a las cuales se les otorgará un aumento de hasta el 100%.Se trata de una medida que beneficia a madres y padres con hijas e hijos que perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH); mujeres embarazadas a partir de los tres meses de gestación que perciban la asignación por embarazo; y personas con discapacidad que perciban AUH.

La Tarjeta Alimentar solo podrá utilizarse para la compra de alimentos. La recibirán las familias con hijos de hasta 14 años inclusive y se mantendrá el montó de $6.000 para quienes tengan un hijo, $9.000 para quienes tengan dos y $12.000 para madres con siete o más hijos que perciban una Pensión No Contributiva.El programa será percibido por 1,9 millones de familias, lo cual se traduce en 3,7 millones de niños y niñas que recibirán la ayuda económica establecida por el Gobierno. La medida significa una inversión de $250 mil millones (0,7% del PBI).Ante la emergencia social por los índices de pobreza, que se acentuaron durante la pandemia, Fernández sostuvo: “Nada me preocupa más que el hambre de los argentinos, y más me preocupa cuando veo que seis de cada diez de los chicos y las chicas menores de 14 años están debajo de la línea de pobreza”.

Tras los aumentos en los alimentos, Alberto Fernández cuestionó a los formadores de precios y pidió “encontrar un límite” que culmina con “la puja sectorial”. En su discurso criticó a los más ricos y les ordenó pagar el aporte solidario.

Lo hemos logrado con el aporte solidario que fue pagado por el 80% y les quiero agradecer a cada uno de los que pagaron, porque en un momento de emergencia ellos fueron solidarios, y los argentinos debemos tener gratitud con ellos”, dijo el mandatario respecto a quienes cumplieron.

En la reunión el presidente destacó el esfuerzo de los ministros Martín Guzmán (Economía), Daniel Arroyo (Desarrollo Social) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo). Estuvo acompañado por Santiago Cafiero, Cecilia Todesca, Fernanda Raverta, Victoria Tolosa Paz y Luisa Brumana.Fuente: Infobae