Tres internos menores de la Unidad Penal IV y uno de la UP I Loreto, dieron otro paso en su proceso de reinserción social, y hoy culminaron el ciclo secundario, demostrando que si se pueden aprovechar las segundas oportunidades.



Cabe resaltar que estos jóvenes son parte de la primera promoción del BOP Nº 121, creado en el año 2.018; y como era de esperar, bajo estrictas normas de bioseguridad, tuvieron su acto de fin de curso; el mismo se realizó en el SUM de la unidad y durante su desarrollo se destacó el trabajo realizado, por un lado por los docentes , directivos y coordinadores educativos , y por el otro la voluntad y empeño de estos menores, para llegar a la meta.



Gracias al trabajo mancomunado entre el Servicio Penitenciario Provincial, a través de la Sección educación y Cultura y el Consejo General de Educación., en la persona de Pabla Riveros, Coordinadora de la Modalidad de Escuelas de Contexto de Encierro, Ulises L; Jose P.; Lázaro R. y Pedro R.D., recibieron orgullosos sus títulos secundarios.



Justamente fue Ulises L., uno de los cuatro egresados, quien con lágrimas en los ojos comentó » me siento muy feliz, aún no lo puedo creer “ y destacó «terminar la secundaria es un gran progreso para mí, porque afuera no tuve la posibilidad de estudiar y cuando salga en libertad, este título me va ser muy útil y voy a poder demostrarle a mi familia de lo que fui capaz” , a la vez que agradeció a directivos y autoridades, esta oportunidad.



La Subdirectora General del SPP , Valeria Mereles, felicitó a los internos por finalizar con éxito este ciclo , diciendo “ destaco el coraje y la iniciativa de ustedes para alcanzar este objetivo, es para mí un orgullo poder ser parte de este momento y ustedes serán el ejemplo del camino a seguir para sus compañeros». Agregó también un párrafo aparte para los coordinadores educativos que “ con un gran esfuerzo , ante la ausencia de clases presenciales , fueron un nexo indispensable entre los docentes y los estudiantes , convirtiéndose en una parte fundamental de este proceso”



Por su parte, el director del BOP N° 121, Profesor Walter Sanchez, agradeció el apoyo de las autoridades penitenciarias que hacen posible la tarea educativa, “nos sentimos muy emocionados y honrados por el logro de estos cuatro jóvenes, que comenzaron y finalizaron sus estudios en esta escuela, tres alumnos de esta unidad y uno que está alojado en la UP I de Loreto». Además destacó “el enorme esfuerzo, la dedicación y fuerza de voluntad de estos egresados que a pesar de las circunstancias pudieron lograr su objetivo.”



El acto contó con la presencia de la Subdirectora General Valeria Mereles ; la Coordinadora de la Modalidad de Escuelas de Contexto de Encierro, Pabla Riveros; la jefa de la Sección Educación y Cultura, Carmen Vergara ; representantes de la Dirección de Enseñanza Secundaria del Consejo General de Educación (CGE) , directivos de la unidad, docentes y alumnos.