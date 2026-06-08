El sismo se produjo este domingo en Filipinas y activó alarmas por tsunami en las costas de Japón. Las autoridades siguen contando víctimas y afectados.

Filipinas elevó este lunes a 19 las muertes y a 12 el número de desaparecidos por el terremoto de 7,8 de magnitud que sacudió la isla de Mindanao, en el sur del archipiélago, en una nueva actualización del balance oficial, que incluye más de un centenar de heridos.

El portavoz del equipo de Defensa Civil, Junie Castillo, declaró sobre las 15.00 hora local (4.00 en Argentina) que el número de muertes reportadas por los equipos de rescate subió de 14 a 19 en las últimas tres horas. También se duplicó el total de desaparecidos en Mindanao, la segunda isla más grande de Filipinas.

Además, el total de heridos subió de 131 a 134.

El sismo, registrado a las 07:37 hora local del lunes (20:37 del domingo) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias, dejó al menos unas 10.000 familias afectadas por la devastación en las zonas más golpeadas, en las que colapsaron algunos centros comerciales, supermercados y escuelas.

Más de 6000 escuelas afectadas

Por su parte, el Departamento de Educación ordenó brindar apoyo de emergencia a unas 6.224 escuelas afectadas en cinco regiones de Mindanao, donde unos 3,2 millones de estudiantes se han visto afectados por la suspensión de clases decretada justo el día que comenzaba el año escolar 2026-2027.

Entretanto, el aeropuerto internacional que sirve a la ciudad General Santos, también en Mindanao, canceló 17 vuelos en la mañana, según confirmó en Facebook la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas.

En redes sociales circulan vídeos que muestran el colapso de algunas infraestructuras, en las que decenas de rescatistas buscan a supervivientes y atienden a heridos.

Así afectó el sismo en Filipinas

Asimismo, el servicio eléctrico y de telecomunicaciones se han visto interrumpidos en varias zonas de la isla de Mindanao, donde el temblor ha estado seguido por más de 130 réplicas, algunas con una magnitud de hasta 6,7.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, indicó en un comunicado que los equipos de emergencia “están coordinando la respuesta y la vigilancia ante desastres en todas las áreas afectadas”.

Horas después del primer seísmo, las autoridades de Filipinas, Malasia y Japón cancelaron la alerta de tsunami.

Cancelada la alerta de tsunami en Filipinas y Japón

Los Gobierno de Filipinas y Japón emitieron una alerta por tsunami para varias provincias, en previsión de olas superiores a un metro, aunque la alerta fue cancelada unas horas después.

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs), que mantuvo activo el aviso casi ocho horas, confirmó en un comunicado la llegada de olas en al menos seis localidades costeras, entre ellas Kiamba, donde alcanzaron los 1,48 metros sobre el nivel del mar.



“Después del periodo de observación de dos horas, se siguieron registrando pequeñas perturbaciones en el nivel del mar; sin embargo, estas alturas de olas son demasiado pequeñas para causar daños”, apuntó el organismo al levantar la alerta.

En Japón, la Agencia Meteorológica había alertado de olas de hasta un metro en zonas de la costa sureste y este del país nipón, pero la retiró al registrar que las olas apenas alcanzaron los 20 centímetros en zonas como Chichijima o Miyazaki.

Por su parte, el estadounidense Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico también desactivó la alerta, tras informar sobre la posibilidad de impacto de olas de hasta 3 metros contra las costas filipinas.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.

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