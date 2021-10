La plataforma especializada en subastas y remates narvaezbid.com.ar ofrece autos, motos y camiones entre otros artículos a precios accesibles desde su sitio.

La plataforma de subastas online desarrollada por Narvaez Subastas y Superbid ofrece a través de su sitio web autos que serán rematados por diferentes causas con ofertas que van desde $75.600 hasta $1.515.000 el de mayor valor.

Actualmente, tiene disponible 114 unidades, algunos de ellos con varios faltantes y otros en impecable estado.

Remate de autos

El vehículo de menor valor es Volkswagen Furgon Caddy 1.9 Sd, Año 2000. La subasta comienza con $$75.600 y finaliza el 10 de noviembre de 2021 a las 14:18.

El auto de mayor valor corresponde a Ford Rural 5 Puertas Nueva Ecosport 4×2 1.5l Titanium Mt, Año 2021. A Patentar. El remate arranca en $1.515.000 y cierra el 19 de noviembre de 2021, 13:00.

Características de la subasta de $75.600

Volkswagen Furgon Caddy 1.9 Sd, Año 2000. Dom: Dhw038. Ubicación: Ciudad Autonoma De Buenos Aires

MARCA: VOLKSWAGEN

TIPO: FURGON

MODELO: CADDY 1.9 SD

COMBUSTIBLE: Diesel

DOMINIO: DHW038

AÑO: 2000

COLOR: Blanco

KILOMETRAJE: No se constata



CARROCERÍA: Regular, con golpes

PINTURA: Regular

PARAGOLPES DELANTERO: Golpeado

PARAGOLPES TRASERO: Golpeado

PARABRISAS: Rajado

FAROS DELANTEROS: Rotos

FAROS TRASEROS: Rotos

INTERIOR: Desarmado y con faltantes

TAPIZADOS: Rotos

TABLERO: Desarmado y con faltantes

MOTOR: Desarmado y con faltantes

BATERÍA: No tiene

CAJA DE VELOCIDADES: Tiene, manual

TRANSMISIÓN: Tiene

TREN DELANTERO: Tiene

TREN TRASERO: Tiene

NEUMÁTICOS: Mal



AIRE ACONDICIONADO: No tiene

DIRECCIÓN HID/ELÉCT/ASIST: No tiene

CIERRE CENTRALIZADO: No tiene

LLAVE: No tiene

ESTEREO: No tiene

NEUMÁTICO DE AUXILIO: No tiene

CRIQUET: No tiene

LLAVE DE RUEDA: No tiene



N° MOTOR: 1Y634437

N° CHASIS:

RADICACIÓN: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES



OBSERVACIONES: En el estado que se encuentra y exhibe.

– Unidad con detalles propios del uso.

– Motor desarmado solamente quedo block, suelto en baul.

Subasta de $1.515.000

Ford Rural 5 Puertas Nueva Ecosport 4×2 1.5l Titanium Mt, Año 2021. A Patentar. Ubicación: San Fernando, Provincia De Buenos Aires

MARCA: Ford

TIPO: Rural 5 puertas

MODELO: Nueva Ecosport 4×2 1.5L Titanium MT

COMBUSTIBLE: Nafta

DOMINIO: A PATENTAR

AÑO: 2021

COLOR: Blanco

KILOMETRAJE: 27 aproximadamente



CARROCERÍA: Bien

PINTURA: Con rayones

PARAGOLPES DELANTERO: Bien

PARAGOLPES TRASERO: Bien

PARABRISAS: Bien

FAROS DELANTEROS: Bien

FAROS TRASEROS: Bien

INTERIOR: Bien

TAPIZADOS: Cuero

TABLERO: Bien

MOTOR: Arranca

BATERÍA: Si, tiene

CAJA DE VELOCIDADES: Tiene, manual

TRANSMISIÓN: Tiene

TREN DELANTERO: Tiene

TREN TRASERO: Tiene

NEUMÁTICOS: Bien



AIRE ACONDICIONADO: Si, tiene

DIRECCIÓN HID/ELÉCT/ASIST: Si, tiene

CIERRE CENTRALIZADO: Si, tiene

LLAVE: Si, 2 juegos

ESTEREO: Si, tiene

NEUMÁTICO DE AUXILIO: Si, tiene

CRIQUET: Si, tiene

LLAVE DE RUEDA: Si, tiene



N° CHASIS: M8846283

RADICACIÓN: Sin registrar



OBSERVACIONES: En el estado que se encuentra y exhibe.



Ubicación: San Fernando, provincia de Buenos Aires



Para conocer todos los vehículos disponibles las personas interesadas podrán visitar el sitio https://www.narvaezbid.com.ar/