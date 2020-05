”El intendente de Posadas Leonardo Stelatto y el ministro de Ecología de la Provincia Mario Vialey explicaron el trabajo articulado entre ambas instituciones tras el derrame de un producto químico días atrás en el cauce del arroyo Vicario.



En ese sentido, brindaron detalles de los resultados de las muestras extraídas y el seguimiento de la evolución del agua.

El jefe comunal explicó que tras examinar las muestras de laboratorio, se halló un alto porcentaje de cromo, un líquido que se aplica para tareas metalúrgicas. Además, agregó que se logró determinar el lugar donde se originó el derrame del líquido que generó la muerte de unos 450 kilos de peces.

Según resaltó Stelatto, tras 24 horas de producido el derrame y mediante las intensas tareas de limpieza llevadas adelante por el Municipio la contaminación del afluente bajó aproximadamente un 80%. Anunció además que siguen adelante las acciones de estudio de la pureza del agua.

Por otra parte, el Intendente agradeció al personal municipal de las diferentes áreas y la colaboración de la Dirección Provincial de Vialidad y los Bomberos de la Policía de Misiones. Como así también al laboratorio del Parque Industrial, lugar donde se analizaron las muestras de agua.

Finalmente, llamó a la responsabilidad de los vecinos en cuidar nuestros arroyos y el medio ambiente: “Debemos ser conscientes de que tenemos que trabajar entre todos, No es solamente la Provincia o el Municipio el que tiene que estar atento a resolver estos temas. Los vecinos deben entender que tenemos que tener un comportamiento solidario, porque esto que ha sucedido podría ser mucho más grave. El esfuerzo que hace el Estado no alcanza si los vecinos no son responsables” enfatizó Stelatto.

Vale recordar que desde el municipio se labró acta de infracción al propietario de un terreno privado y desde la Justicia se avanza en la investigación.

Por su parte, el ministro de Ecología Mario Vialey destacó el trabajo en conjunto con la Municipalidad de Posadas y agregó que se está trabajando con la planta de piscicultura del Parque Ecológico El Puma para repoblar de peces el arroyo Vicario, dicha acción se irá realizando a medida que el Municipio avance con los muestreos de la calidad del agua.