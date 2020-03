En la jornada del sábado se realizó un agasajo a la Mujer, reconociendo el trabajo de todas aquellas que construyen día a día una ciudad mejor, reivindicando de esta manera su rol dentro de la sociedad para construir una Posadas más justa e igualitaria.

El Club Legislativo fue el punto de encuentro para que más de 500 mujeres de distintos barrios se junten a pasar un día diferente. Estuvieron también las encargadas de los distintos merenderos y comedores de la ciudad.

En el lugar se realizó la inscripción de distintos talleres como ser: cotillón, cuidado del adulto mayor, electricidad, huerta, muñequería, pastelería, peluquería, plomería, reciclado y arte creativo. Estos talleres comenzarán a dictarse a partir de mayo y dicha propuesta que tiene carácter gratuito para ellas busca que puedan de esta manera formarse y capacitarse en distintos oficios.

Por otra parte, la música en vivo estuvo a cargo de Jorge Reyes que brindó un show que hizo bailar a todos los presentes.

Estuvieron presentes el Intendente de la ciudad de Posadas, Leonardo Stelatto, quien expresó su profunda admiración por las mujeres y afirmó que «uno valora mucho el trabajo que hacen en los distintos espacios para forjar una mejor sociedad».

También acompañó la velada el Vicegobernador Carlos Arce, donde expresó con un profundo cariño que «Misiones fue la primer Provincia que aprobó la ley de Paridad. Yo admiro profundamente a las mujeres, defiendo el género y por eso no puedo dejar de acordarme de Sonia Cerpa que el pasado 18 de Febrero murió víctima de la violencia machista, por eso le pido que no naturalicen la violencia física, ni la psicológica ni la económica, ustedes son mujeres, no un objeto. Por eso respétense y basta de muertes por violencia de género»

También estuvieron presentes la titular de la Coordinación de Control municipal, Yolanda Asunción con todo su equipo que organizó el evento.



La secretaria de Salud municipal Lhea Alegre también acompañó la jornada donde se refirió a la importancia de tomar conciencia y cambiar los hábitos de cuidado y limpieza para poder erradicar el dengue.

Además acompañaron con mucha alegría el encuentro Viviana Rovira, titular del Instituto Misionero de Biodiversidad (Imibio) y la Diputada Provincial, Natalia Rodríguez.