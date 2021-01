El director de la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS), Guillermo Sequera indicó que hay indicios que hacen suponer la circulación de la nueva variante del coronavirus en el país, y que la prueba de PCR puede detectar la misma.

Pese a que aún no se cuenta con cambios epidemiológicos atribuibles a la circulación de la nueva variante de COVID-19, descubierta en el Reino Unido, el Epidemiólogo Guillermo Sequera informó a cerca de sospechas al respecto. “Creemos que la nueva variante ya estaría circulando en nuestro país. Todos los países que buscaron, encontraron”, expresó.

En cuanto al diagnóstico de variantes del virus, garantizó que la prueba de PCR detecta todas estas, pues no existen diferencias en dicho proceso de detección. Por otro lado, el director de la DGVS sostuvo que esta variante es más contagiosa, pero no más grave que el virus hallado a finales de 2019 en China.

El Dr. Sequera indicó que hay recursos para comprar los reactivos necesarios para que el Laboratorio Central pueda analizar si ya circula la nueva cepa, pero que el problema se da con la logística internacional que está parada, referido a la importación de estos insumos.

Reinfección

En la ocasión, Guillermo Sequera afirmó que oficialmente no hay casos de reinfección confirmados en nuestro país. “Si hay casos de reinfección (en el mundo), no es que no existen, se dan generalmente después de tres meses, pero son en menor medida, solo en el 1%”, mencionó.

Así también, comentó que Brasil recientemente confirmó su primer caso de reinfección tras practicar varios análisis y aprovechó la oportunidad para reiterar el pedido de autocuidado. “Siempre les decimos a los pacientes recuperados que se sigan cuidando, hay sospechas de reinfección (proceso a confirmar), en algunos casos se presentaron de forma leve y otras graves”, insistió.

El mejor cuidado

Se recuerda a la ciudadanía que la mejor manera de cuidarse a uno mismo y a los demás es respetando las medidas sanitarias como lavado frecuente de manos con agua y jabón, uso de mascarilla (tapaboca), distanciamiento físico y no compartiendo cubiertos, mate o tereré, entre otras acciones.