El parte diario del Ministerio de Salud de la provincia confirmó ayer 1.605 nuevos casos de COVID-19 en Misiones y notificó seis muertes por la enfermedad en las últimas 24 horas.

La provincia alcanzó los 59.767 contagios y ascendió a 758 el número de víctimas fatales.

Según el reporte, los fallecidos eran personas que tenían comorbilidades, cuatro de ellas no se habían aplicado ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus por decisión propia, una no lo hizo por decisión familiar y la restante no completó el esquema de inmunización.

Cabe remarcar que son 188 las personas internadas y en total son 14.763 los casos activos en la provincia. También son 44.246 las personas que superaron la enfermedad en la provincia.

En cuanto a los nuevos casos, Salud Pública consignó que Posadas registró 673, le sigue Eldorado con 247 y Oberá con 191. Asimismo, Garupá tuvo 131 nuevos casos, Iguazú 126, Montecarlo 62, Jardín América 52, San Vicente 38, Puerto Rico 26, Puerto Piray 16, Campo Grande 8, Candelaria y El Soberbio 6 casos, Santo Pipo 5, Colonia Victoria y Aristóbulo del Valle 3 y Wanda, Colonia Delicia y Dos de Mayo dos nuevos casos. Los municipios de El Alcázar, Campo Viera, Concepción de la Sierra, Garuhapé, Ruiz de Montoya y Santa Ana tuvieron un solo caso de COVID-19.