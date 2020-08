Sobre la vuelta de las clases presenciales en el AMBA, el Ministro de Educación ratificó que «hasta que no haya un cambio de la realidad epidemiológica y no haya una disminución de la circulación del virus no podemos proyectar un regreso».





El ministro de Educación, Nicolás Trotta, explicó que desde el gobierno nacional consideran que el ciclo lectivo “tiene que terminar a fin de año” para retomar las clases en marzo en el marco de un proceso de reorganización que “garantice los aprendizajes” correspondientes a cada nivel.

“La pandemia va a implicar un enorme desafío porque las aulas van a ser más heterogéneas y más desiguales en todos los niveles sociales”, aseguró el funcionario en una entrevista con Roman Manguel, por radio Milenium.

En ese sentido, señaló que no es lo mismo un hogar donde vive un chico que otro donde viven cuatro o si tienen una sola computadora para todos.

Por eso, Trotta explicó que durante el próximo año si una niña pasa a quinto grado, primero se deberá garantizar que cuente con los aprendizajes de cuarto grado. “Y en el 2022, vamos a tener que hacer algo parecido con los contenidos de quinto grado. Nos llevará dos o tres años toda esa reorganización”, dijo.

En esa línea, aclaró que “no se va a promocionar el año” y que la reorganización de la propuesta pedagógica para el año que viene se hará en base a una evaluación de los aprendizajes que se dieron en el hogar.

En cuanto al retorno a clases, Trotta confirmó que mañana 10.500 estudiantes retomarán la actividad en parte de la provincia de San Juan y que el martes 18 de agosto volverían las clases en Catamarca. También adelantó que “muchas provincias patagónicas van a poder volver a principios de septiembre” si se mantienen las condiciones epidemiológicas.

No obstante, la situación en el AMBA, que concentra más del 90 por ciento de los contagios, es muy diferente. “Hasta que no haya un cambio de la realidad epidemiológica y no haya una disminución de la circulación del virus no podemos proyectar un regreso. Tendríamos que estar en una fase 5”, aseguró.

Pero aclaró que seguramente el interior de la provincia de Buenos Aires seguramente podrá volver a las escuelas antes que el AMBA.

Vuelta a clases en San Juan

El retorno a las aulas será de manera escalonada y bimodal: contempla educación a distancia y presencialidad de forma alternada. Será sincrónica y asincrónica, esto significa que al mismo tiempo que un grupo de estudiantes se encuentre con clases presenciales, el otro grupo recibirá educación a distancia de forma virtual a través de “Nuestra Aula en Línea”, el Portal del Ministerio de Educación de San Juan, y quienes no cuenten con conectividad recibirán guías impresas desde las instituciones escolares.

En relación al protocolo sanitario, el uso permanente de tapaboca, cubriendo por completo la nariz, boca y mentón, será de carácter obligatorio y buscará evitar el contacto físico de todo tipo como besos, abrazos, apretones de manos, puños entre otros. Asimismo, no deberán compartir juegos, celulares, objetos personales, entre otros. Con respecto al protocolo a seguir durante los recreos, las y los estudiantes deberán mantener distanciamiento de 2 metros como mínimo, respetando la distribución y espacios asignados para cada estudiante.