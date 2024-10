El intendente de Alem compartió en el seminario de formación del programa NAVES Argentina 2024, la experiencia de crear la primera Escuela de Negocios y Emprendedurismo en su localidad.

El intendente de Leandro Alem, Matías Sebely disertó en un seminario donde participaron emprendedores de todo el país. Fue invitado por la IAE Business School de la Universidad Austral (UA), concursan dentro del programa NAVES que les permite una formación en negocios, ejecución y luego acceder a distintos mecanismos o fondos de inversión que permitan potenciar o desarrollar sus ideas.

La master class realizada por el jefe comunal, se dio en el marco de compartir las experiencias que posee el municipio, luego de crear y poner en funcionamiento la primera Escuela de Negocios y Emprendedurismo de la Municipalidad de Alem que días pasados tuvo sus primeros egresados.

En este contexto, Sebely agradeció “la oportunidad de compartir experiencias con los estudiantes en el marco de esta innovadora escuela de negocios por la que han pasado una gran cantidad de actuales directivos de empresas de primer nivel en el país y la región”.

Sobre los ejes de su ponencia en su clase, el funcionario señaló que pudo plantear su punto de vista “que no es otra que la premisa que venimos sosteniendo desde que asumimos en diciembre la intendencia y que no hay otra forma de salida de cualquier crisis que no sea innovando, generando nuevas alternativas y emprendiendo”.

Vale destacar que el mismo Sebely fue en su momento, ganador de este concurso que para el interior del país se presenta en forma de becas otorgadas por el Banco Macro.

Experiencia y formación

El contenido de la charla con los estudiantes y compartida con docentes de la casa el mandatario transitó en la propia experiencia y que también ha expresado en sus libros, como el último que lleva de título “El éxito del fracaso”, la necesidad de aprender de las experiencias y saber que “si te va mal es solo eso, hay que levantarse y seguir si la meta es clara”.

Los asistentes pudieron escuchar de parte de éste emprendedor y abogado que “nosotros vemos como gobierno local y como conocedor del mundo del emprendedurismo que la formación es clave no solo para el éxito en sí mismo, sino para reducir la mayor cantidad de posibles errores que son los que terminan dilatando o muchas veces socavando una muy buena idea”, señaló.

También agregó: “Les pude contar a todos que en nuestra ciudad vamos para ese lado, en apoyar mucho a la formación de nuevos emprendimientos que cuando menos, mejoren la calidad de vida de los participantes pero ya nos estamos encontrando con proyecciones de crecimientos que van generando mano de obra genuina y eso es lo que les motivó a todos los que puedan, que estudien y aprendan todo lo que puedan entes o durante su emprendimiento pero que jamás dejan una idea sin darle forma” cerró.