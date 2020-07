Un amigo que vive con él se contagió.

El delantero colombiano de Boca Sebastián Villa, quien está en plena causa judicial por una denuncia de violencia de género de su ex pareja Daniela Cortés, debió ser hisopado el pasado 30 de junio, con resultado negativo, luego de que un amigo que convive con él fue diagnosticado con coronavirus.

«Al que le había dado positivo fue a mí, pero cuando empecé con la fiebre y el malestar me fui del departamento y fui al hospital, me hicieron la prueba y a los dos días me dijeron que era positivo. Le dije a él y me mandaron a aislarme, él se hizo la prueba y salió negativo», explicó Félix Benítez, que comparte vivienda con el atacante «xeneize».

El propio jugador, luego de conocerse el positivo de su amigo, posteó en sus redes sociales algo totalmente diferente a este tema: «Arrancando una nueva semana gracias a la ayuda de Dios. Ma´s fuerte que nunca (ya falta menos ) Dios es fiel».

En la foto que colocó el delantero colombiano en su cuenta de Instagram, se lo vio con el torso desnudo, con ropa deportiva y una pelota.

Villa, de esta forma, volvió a quedar en el centro de la escena, pese a que sus representantes se encargaron de aclarar que el episodio se produjo a fines de junio.

El colombiano, además, estuvo ausente en las prácticas virtuales del plantel comandado por Miguel Ángel Russo la semana pasada, pero debido a la causa judicial que se le lleva adelante en el juzgado de Lomas de Zamora.