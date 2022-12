Durante este 2022 se realizaron 282 operativos de saneamiento ambiental con la finalidad de eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus del dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. Se retiraron 1.795 toneladas de objetos inservibles de los patios de las viviendas, en el marco del trabajo conjunto que llevan adelante la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia.

Este plan de acción ha incluido tareas de limpieza integral, desmalezamiento, fumigación y descacharrización. Se trata de control focal, a través del cual, los agentes municipales han ingresado casa por casa para buscar y retirar los elementos que puedan convertirse en reservorios de agua y potenciales criaderos de este insecto vector de enfermedades.

*Cronograma de actividades*: Todos los días los agentes municipales recorren la ciudad en forma constante, llevando información, alentando la limpieza y la toma de recaudos para evitar así la propagación del mosquito que transmite esta enfermedad. Este lunes el operativo de descacharrización tuvo lugar en la chacra 252 y en la Delegación de Miguel Lanús se retiraron los neumáticos en desuso.

*Martes 27/12:* Las acciones preventivas tendrán lugar en las chacras 7 y 15. El operativo para retiro de neumáticos se efectuará en las Delegaciones de Villa Cabello y Riberas del Paraná.

*Miércoles 28/12:* Las intervenciones se realizarán en el barrio Club Vial, mientras que el retiro de neumáticos será en la Delegación de Chacra 32-33.

*Jueves 29/12:* La descacharrización será en las chacras 102, 103, 111 y 112. El retiro de neumáticos se llevará a cabo en la Delegación de Dolores Norte.

*Viernes 30/12:* La recolección de objetos en desuso será en las chacras 28 y 222. En tanto que el retiro de neumáticos será en Itaembé Miní Este.

Desde la Dirección de Epidemiología y Vigilancia de la Salud recomiendan a los vecinos depositar los recipientes en las veredas y aclaran que no trasladan ramas, maderas, escombros ni residuos domiciliarios. Asimismo indicaron que la *descacharrización*: consiste en un conjunto de actividades que dan por resultado la eliminación/neutralización de elementos/objetos pequeños y medianos (que se acumulan en espacios domésticos) o aún grandes (que se acumulen en espacios públicos o no destinados a viviendas o incluso viviendas) que podrían eventualmente servir de criaderos de Aedes aegypti y que no son útiles para el morador de la vivienda ni para la comunidad.

*Prevención y control:* Actualmente, el único método para controlar o prevenir la transmisión del virus del dengue consiste en luchar contra los mosquitos Aedes aegypti. Al ser este una especie con hábitos domiciliarios que se cría en recipientes con agua, se recuerdan las medidas que deben ser tomadas con el fin de eliminar huevos y larvas:

– Limpiar, fregar y secar bien el interior de recipientes que pueden juntar agua.

– Dejar dados vuelta los envases que pueden acumular agua.

– Evitar tener recipientes con agua acumulada.

– Renovar agua de floreros y mascotas cada 2 o 3 días.