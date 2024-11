Más de un centenar de preguntas realizadas por vecinos fueron respondidas por el equipo de gobierno municipal. La secretaria de Economía, Silvia Gross, encabezó la reunión y al final el intendente Sebely agradeció a los vecinos por su interés.

A las 17 horas de éste viernes en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante (HCD) local se dio inicio de una nueva audiencia pública instituida en Carta Orgánica Municipal (COM) local como requisito indispensable para poder aprobar el proyecto de Presupuesto General de Gastos

previstos para el 2025 y que fuera enviada por el intendente Matías Sebely al legislativo a fines del mes de septiembre último.



Para dar inicio de ésta instancia de participación dió la bienvenida el concejal Ricardo Andersen, cediendo a continuación según establecen las ordenanzas de

creación y reglamento, la palabra a la secretaria de Economía y Finanzas del municipio, Silvia Gross, quien explicó la modalidad legislada que circunscribe

las preguntas de los vecinos exclusivamente al proyecto de presupuesto 2025.



La primer acotación que expuso la titular de la cartera económica de la municipalidad local es recordar que “todo el año 2024 tuvimos que ir adecuando

y trabajando con un presupuesto en el que no nos dejaron participar en su elaboración” y recordó, como en su momento reclamaba el propio Sebely que “arbitrariamente el proyecto elevado en 2023 para el 2024 fue confeccionado la gestión anterior a la nuestra que a sabiendas que terminaban su mandato no

permitieron que sea el equipo que hoy gobierna el que pueda hacer el proyecto para plasmar en él nuestro plan de gobierno, que es lo que en definitiva refleja

ésta ley madre de la administración pública” dijo.



En ese sentido, finalizada la audiencia, la funcionaria expresó que “siempre es bueno y enriquecedor escuchar las voces de los vecinos porque nos nutren con

sus visiones y éste tipo de instancias nos sirve también para socializar cual es el plan de gobierno del intendente y cómo pretende utilizar los recursos públicos”

decía.



Cuestionarios

Uno de los cuestionarios de preguntas más extensos fue presentado por Carlos Sedler, quién solicitó información referida a varios ítem entre los que se hallaba un recordatorio de sus requerimientos a gestiones anteriores “como ser el presupuesto participativo, que por primera vez desde que se aprobó nuestra COM

en 2001 se trabajó éste año y ahora tiene una partida específica en el presupuesto 2025 para ser ejecutada la obra que ganó en la votación de los vecinos” explicaba Gross.

Por otra parte una de las preguntas recurrentes fue referida al gasto en personal que “por decisión del intendente no solo no se ha incrementado sino que ha

disminuido teniendo en la actualidad una de las tasas más baja del país respecto a la cantidad de habitantes” mencionaba.



Asimismo contó Gross en torno a la audiencia que “hay que señalar que por ejemplo en los presupuestos anteriores se destinaba el 48 por ciento del total de los recursos para el pago al personal y para el 2025 estamos estimando que esa incidencia será del 35,77 por ciento aún teniendo nuestro personal con haberes muy por encima de la media provincial, pero siendo eficientes en todas las áreas el intendente cuenta con esos recursos para destinar a obras y servicios”

reflexionaba la funcionaria.



Agradecimiento

Finalizada la audiencia pública el intendente local, Matías Sebely, se refirió al desarrollo de la misma como “una muestra más que da nuestra ciudad que

podemos debatir, tener ideas distintas, visiones disímiles y no coincidir en muchas cosas pero que eso no nos quieta el enorme respeto que nos tenemos

entre todos” señalaba.



En ese sentido agradeció “a los vecinos que se preocuparon, se tomaron su tiempo para examinar nuestro proyecto de presupuesto y elaborar decenas de

preguntas que fueron respondidas por nuestro equipo de gobierno. Es la democracia pura, el debate de ideas y eso nos hace bien como sociedad” decía.



A su vez el presidente del HCD, Helard Feltan mencionaba que “herramientas como la audiencia pública nos permite como concejales de acrecentar significativamente el debate con los vecinos porque si bien las sesiones son abiertas y públicas las normas no establecen poder interactuar en forma directa con el vecino y aquí tienen toda la libertad de preguntar, sacarse las dudas y hasta proponer” decía el edil.



De la misma manera agregaba que “luego de ésta audiencia se elabora un resumen con todas las preguntas que a los legisladores nos sirve para poder, desde nuestras bancas incorporar aportes para que el intendente tenga todas las herramientas para gobernar” culminaba.



Por último Sebely tuvo palabras en cuanto a su eje de gobierno señalando que “éste es el primer presupuesto que podemos elaborar y presentar, todo este año trabajamos con uno que ni siquiera nos dejaron opinar así que los parámetros de medición comparativa que suelen ser moneda corriente en el proceso de construcción del proyecto es ambiguo pero pudimos aquí resumir un primer panorama de un programa de gobierno amplio que ya estamos ejecutando para que en Alem podamos crecer de verdad” remataba el alcalde.