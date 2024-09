Leandro N. Alem – El próximo fin de semana de septiembre el complejo polideportivo “Ricardo Balbín” se convertirá en el epicentro de éste deporte al albergar el 5.º Torneo Provincial de Tenis de Mesa, una fecha clave en el circuito misionero de tenis de mesa que reúne a competidores de diversas localidades y promueve la práctica del mismo en la ciudad.



La organización del evento está a cargo de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa de Alem, en colaboración con la Federación Misionera de Tenis de Mesa, garantizando así un torneo de calidad y bien estructurado. Las categorías que participarán incluyen Sub 9, Sub 12, Sub 15, así como las divisiones de cuarta, Tercera, Segunda y Primera, además de Maxi 40, 50 y 60. Con equipos de nivel intermedio y avanzado, se espera una competencia repleta de acción y talento.



Hasta el momento, se han confirmado la participación de delegaciones de diversos puntos de Misiones como Oberá, Posadas, Puerto Rico, Montecarlo, Garupá, Campo Grande sumados a delegaciones que llegarán desde provincias como Chaco y Corrientes. El torneo también vira hacia la categoría internacional con la llegada de jugadores provenientes de Brasil y Paraguay.



El intendente local, reflexionaba que “gracias a las continuas actividades deportivas y culturales que se llevan a cabo en Alem estamos marcando una diferencia importante en toda la región. Por eso, invitamos a todos a participar, apoyar el deporte y disfrutar con una entrada que será libre y gratuita.”



Cabe señalar que el tenis de mesa en el desarrollo integral de los jóvenes, ya que fomenta habilidades como la coordinación psicomotriz, la resistencia, una mejor circulación y respiración. Además, el tenis de mesa promueve la competencia sana y el trabajo en equipo, valores fundamentales para el crecimiento personal y social de los participantes.



En ese sentido Sebely señalaba que “es una oportunidad para que todos los vecinos de Alem, mate en mano, estemos yendo al complejo polideportivo y disfrutar de este espectáculo que está muy bueno para la familia” dijo y agregaba que para quienes aún necesitan inscribirse o más información pueden hacerlo al número telefónico 3754 473278 o 3754 451985.