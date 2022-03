El presidente de la Nación, Alberto Fernández; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y el ministro de Cultura, Tristán Bauer, dieron inicio a la tercera edición del festival Nosotras Movemos el Mundo, que se realizará entre el 3 y el 6 de marzo en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras

. La apuesta cultural involucra a más de 200 artistas y 300 trabajadoras y trabajadores de ambos ministerios en las actividades que se realizarán en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en Tecnópolis y en la sede del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) ubicada en Cochabamba 54, en el barrio de San Telmo.

La agenda incluye más de 100 actividades gratuitas que incluyen propuestas formativas y reivindicativas, populares y federales, entre las que se cuentan conversatorios, recitales, muestras e intervenciones artísticas, ferias y actividades para las infancias en donde se amplificarán las voces de mujeres y LGBTI+.

“Nosotras movemos el mundo es una certeza, no es un eslogan. Condensa esa lucha histórica por hacer visible ese trabajo que durante siglos quedó invisibilizado. Y permite mostrar el de cada compañera que está en el territorio: las cocineras de los barrios, las científicas, las artistas, que en condiciones de desigualdad mueven el mundo. El crecimiento que viene teniendo nuestro país tiene que ser con más distribución y con más igualdad. Ese es nuestro compromiso, en eso estamos trabajando”, expresó Gómez Alcorta. Además, la ministra afirmó: “Nosotras sabemos que esta es nuestra lucha que es justa, necesaria y urgente porque se lleva la vida de muchas de nosotras todos los días. Sabemos que este es el camino, que nunca nos regalaron nada. Peleando llegamos hasta acá y no nos vamos a quedar quietas porque a nosotras nos mueve la igualdad”.



Sobre el ciclo, el ministro de Cultura explicó que “vamos a seguir dándole visibilidad” porque es parte de “las políticas públicas para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, verdaderamente libre de violencias”.



Por su parte, el presidente afirmó que “El mundo ha cambiado y no puede seguir siendo como era, por eso me propuse desde el primer día igualar y ganar espacio para el respeto”. El mandatario explicó: “Las mujeres han entendido esto y pelean por esos espacios. Estos son momentos para reflexionar en conjunto y como sociedad, porque nadie debe tener una posición de privilegio en esta sociedad en función de su género o su identidad sexual”. Y añadió: “Todos, todas y todes somos iguales, y tenemos que entenderlo. No se puede cambiar la realidad si uno no la asume, y en el siglo XXI debería darnos vergüenza que exista la desigualdad, que las mujeres tengan que recurrir al Estado para preservarse de hombres que las castigan”.



Durante el acto, se homenajearon a mujeres y LGBTI+ que fueron fundamentales durante la pandemia y que son protagonistas de la recuperación económica. Las siguientes trabajadoras recibieron una distinción, en ellas se reconoce la fuerza transformadora de cada rincón de Argentina: Sandra Cipolla, empresaria PYME de Mar del Plata; Mónica Alejandra González, cocinera de comedores comunitarios de Villa Zagala, San Martín; Liliana Estigarribia Cardozo, promotora de violencias del barrio porteño de Ricciardelli; Fran Bubani, científica de Bariloche, Río Negro; Denise Abigail Lucero Martínez, trabaja en la fuerza aérea y es de Morón; Remigia Cáceres, cuidadora de personas con discapacidad de Rafael Castillo, La Matanza; Claudia San Nicola, chofera de camiones en Quilmes; Valria Pedamonte, trabajadora de la línea 144 de CABA; Natalia Becerra, albañila de Mercedes, Buenos Aires; Marta Beatriz Gerez, trabajadora de casas particulares de Florencio Varela, Buenos Aires; Carina Nanci Aubert, maestra de Departamento Constitución, Santa Fe; Carolina Rodríguez, trabajadora rural de La Plata; Claudia Maidana, médica de Juan José Castelli, Chaco; y Laura Trejo, operaria de fábrica de alimentos de Trancas, Tucumán.

Del acto de apertura participaron también Carla Vizzotti, ministra de Salud; Martín Soria, ministro de Justicia; Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo; Dora Barrancos, investigadora del CONICET, asesora Ad Honorem de Presidencia de la Nación, y presidenta honoraria del Consejo Asesor Ad Honorem del MMGyD; Greta Pena, subdirectora Ejecutiva de ANDIS; María de los Ángeles Sacnun, senadora Nacional por la Provincia de Santa Fe MC, directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior; Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de gabinete bonaerense; y Diana Maffía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Por el MMGyD, estuvieron la jefa de Gabinete, Lara González Carvajal; María Cristina Perceval, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad; Diana Broggi, subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad; Pilar Escalante, subsecretaria de Políticas de Igualdad; Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género; Victoria Obregón, directora nacional de Formación y Capacitación en Género y Diversidad; Graciela Santos, directora nacional de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad; Lucía Cirmi, directora nacional de Políticas de Cuidado; Fedra Torcisi, directora de Formación en Género y Diversidad; y Agustina Ceuninck, directora general de Relaciones Institucionales.



Más temprano en la tarde, la ministra participó del primer encuentro del año del colectivo Mujeres gobernando, que integran funcionarias del Ejecutivo nacional. El mismo se reunió este jueves en la Cúpula del CCK en el inicio de las actividades por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y puso en valor las políticas de gobierno con perspectiva de género y diversidad que se implementaron desde el inicio de la gestión, y se plantearon desafíos de cara al corriente año.

En la reunión estuvieron Vizzottii, la vicejefa de Gabinete de Ministros de la Nación, Cecilia Todesca; la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y asesora presidencial, Cecilia Nicolini; la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani; la secretaria de Desarrollo Cultural, Lucrecia Cardoso; y la presidenta y gerenta general de Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Gabriela Logatto. Por el MMGyD participaron también LAra González Carvajal; Diana Broggi; Graciela Santos y Victoria Obregón;

Luego, en la Sala Argentina, Gómez Alcorta estuvo a cargo de coordinar el conversatorio Movemos la Argentina hacia la igualdad, del que participaron Vizzotti; Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); y Cecilia Nicolini. Allí, se debatió en torno a los desafíos necesarios para construir mirada inclusiva que permita transversalisar la perspectiva de género a todas las políticas que se impulsan desde el gobierno. También se reflexionó sobre el recorrido realizado por mujeres a lo largo de la historia para lograr el sufragio, el cupo en cargos legislativos, y muchas de las luchas que hicieron posible la participación pública femenina; y, además, sobre los obstáculos, tensiones y contradicciones en diversos espacios que históricamente fueron excluyentes para las mujeres y LGBTI+.



Las funcionarias, asimismo, debatieron acerca de lo que significa estar al frente de cargos de decisión, de cómo llevan y entienden el ejercicio del poder, y de las críticas a las que se deben enfrentar por el sólo hecho de ser mujeres y LGBTI+. En ese sentido, plantearon la necesidad de instalar miradas transversales desde la perspectiva de género, que abran el camino hacia la igualdad para todas, todes y todos.