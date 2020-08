Primero pensó en bloquearlo, pero que tuvo miedo de que hiciera lo mismo contra otras chicas.

Un hombre de 26 años acosó virtualmente a una nena de 9, en Mar del Plata. La contactó por TikTok y le propuso que fueran «novios virtuales». La mamá se hizo pasar por la menor para recabar elementos para poder hacer la denuncia, que presentó el domingo en la Comisaría N°16 de esa ciudad.

En diálogo con TN, Natalia detalló cómo fue que llegó a armarle esta trampa al acosador de su hija. «A mediados de la semana pasada este hombre le escribe tres mensajes a mi hija por la plataforma TikTok. Ella no se encontraba en mi domicilio y cuando llegó me advirtió que alguien que no conocía le había comentado», comenzó contando la mujer.

Frente a la alerta, ella leyó estos mensajes y decidió responderle haciéndose pasar por ella. «Tratando de desenmascarar qué intenciones tenía», explicó la mamá.

De martes a viernes, estuvieron hablando por medio de la red social. «El viernes me pide el número de WhatsApp y le digo que no se lo puedo pasar porque mi mamá no me lo permite. Traté de hablar con faltas de ortografía para mimetizarme con una nena. Eso fue clave para poder hacer la denuncia», resaltó Natalia.

Finalmente, la mujer le compartió su número personal de WhatsApp alegando que era el de su hija. Así pudo conocer que el hombre residía en la provincia de Córdoba (por la característica de su teléfono), saber su nombre y obtener una captura de imagen de su cara mediante una videollamada.

«En el primer momento se me ocurrió bloquearlo y ya está. Pero después advertí de que si yo lo hacía este hombre se podía hacer otro perfil y podía volver a contactar a otra persona», reconoció Natalia.

Con la convicción de hacer la denuncia, se dio cuenta que necesitaría elementos para comprobar lo que le había sucedido a su hija y lograr «que se tomen cartas en el asunto».

«Me tomaron la denuncia, no me pusieron ningún obstáculo porque fui con pruebas muy concretas», aseguró la mamá de la menor víctima de grooming.

En relación a si consideraba que era la primera vez que acosaba a una menor o si tenía experiencia, Natalia aseguró: «Seguramente debe haber tenido muchas más víctimas». Y justificó su afirmación explicando que todo el tiempo le insistía en ser «novios virtuales» o hacer videollamadas.

«Como él no estaba advertido de que yo estaba haciendo la denuncia, cuando estaba en la comisaría este hombre me siguió escribiendo y ahí es cuando me preguntó qué ropa era la que tenía puesta, si lo amaba y lo extrañaba, y me consultó por la ropa interior», amplió. La mujer espera que la causa avance. El caso está a cargo de la fiscalía de Resolución Temprana de Conflictos Penales.

Finalmente, Natalia advirtió que «este hombre tiene varios perfiles en TikTok y en Instagram, con varios menores entre sus contactos».

Según la estadística de la ONG Argentina Cibersegura, en cuarentena crecieron un 30% los delitos relacionados con el grooming.

Antes de la pandemia, el 60% de los menores consultados asumió haber recibido alguna solicitud de amistad por parte de un desconocido. Y el 14% de los docentes dieron cuenta de al menos un caso de acoso virtual en su escuela.