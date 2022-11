En la previa del partido entre Argentina y México por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar, el conductor de “Supermitre Deportivo” habló de cómo llega Lionel Messi.

Gabriel Anello habló del estado de salud de Lionel Messi y consideró que no debería jugar como titular en el trascendental partido de este sábado ante México, en el que Argentina buscará recuperarse tras la inesperada derrota ante Arabia Saudita. El conductor de “Supermitre Deportivo” consideró que el 10 no se encuentra al 100%, por lo que sería más útil al equipo su ingreso en el segundo tiempo.

“En la semana se confirma que hay un golpe en un tobillo, por eso apareció esa foto con una venda de silicona para desinflamarla. Entonces hay un golpe, una silicona, una protección y un arranque de entrenamiento tardío. Se habla del sóleo de Messi, hay un rumor que no sabemos si es verdad o mentira”, comenzó diciendo.

“Hoy Messi volvió a ir tarde al entrenamiento. Se quedó haciendo bicicleta. Pero a mí permítanme descreer. Hay un ruido en torno a cómo está Messi. Entonces la pregunta es si tiene que jugar como sea. Para mí no”, advirtió el periodista.

Y se justificó: “En un partido donde te jugás la clasificación y que va a ser más físico que futbolístico, tenés que poner a 11 tipos que estén al 100%. Porque si no hay una doble vara y creo que Messi no está al 100%. Conmigo, Messi al 70% entraría en la última media hora y me gana el partido. Es una forma de ser estratega en el fútbol”.

A continuación Anello planteó que “algo está pasando” y recordó que “algunos periodistas que están cubriendo el Mundial dijeron: ‘Ojo que hace 6 meses que Messi viene con este problema’”.

Sus palabras generaron un debate en el programa de la medianoche de Radio Mitre y, ante la consulta de si su presencia puede significar un envión anímico para sus compañeros, añadió: “El otro día el jugador que tenía que reaccionar para que reaccionen los compañeros era Messi y no lo hizo”.

Fuente: Radio Mitre