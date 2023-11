Estudiantes-Lanús, San Lorenzo-Central Córdoba y Racing-Belgrano y Newells-Defensa jugarán sus últimas fichas para meterse en la siguiente fase del certamen doméstico.

La última fecha de la Copa de la Liga definirá la clasificación a los cuartos de final de la fase final. Y, en ese contexto, este lunes se jugarán San Lorenzo vs. Central Córdoba, Racing vs. Belgrano. Mientras que Estudiantes vs. Lanús y Newells vs. Defensa y Justicia disputarán sus chances para entrar a la Copa Libertadores y la Sudamericana.

San Lorenzo vs. Central Córdoba, por la Copa LPF: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 19

19 TV: ESPN Premium

ESPN Premium Árbitro: Darío Herrera

Darío Herrera VAR: Luis Lobo Medina

Luis Lobo Medina Estadio: Pedro Bidegain

Racing vs. Belgrano, por la Copa LPF: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 21.30

21.30 TV: TNT Sports

TNT Sports Estadio: 15 de Abril

15 de Abril Árbitro: Jorge Baliño

Jorge Baliño VAR: Andrés Merlos

Estudiantes vs. Lanús, por la Copa LPF: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 19

19 TV: TNT Sports

TNT Sports Árbitro: Fernando Echenique

Fernando Echenique VAR: Germán Defino

Germán Defino Estadio: UNO – Jorge Luis Hirschi

Newell’s vs. Defensa y Justicia, por la Copa LPF: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 21.30

21.30 TV: ESPN Premium

ESPN Premium Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Leandro Rey Hilfer VAR: Yamil Possi

Yamil Possi Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Campeón de la Liga Profesional: River .

. Campeón de la Copa de la Liga Profesional.

Campeón de la Copa Argentina (Estudiantes o Defensa y Justicia)

Los 3 mejores de la tabla anual: Talleres, Rosario Central, Godoy Cruz. Y, con chances porque juegan este lunes están: Estudiantes y San Lorenzo.

Copa Sudamericana

Los siguientes 6 mejores de la tabla anual, excluyendo a todos los que jugarán la Copa Libertadores. Por ahora, en esa tabla están: Boca (62), Estudiantes (61), San Lorenzo (61), Defensa y Justicia (58), Racing (57), Belgrano (57) y Lanús (56).

Las chances de cada uno de los equipos que pelean por la clasificación

Godoy Cruz (63): Tras la derrota ante Boca , depende de que no ganen Estudiantes o San Lorenzo sus respectivos partidos.

Tras la derrota ante , depende de que sus respectivos partidos. Estudiantes (61) y San Lorenzo (61): Los dos ya se garantizaron Copa Sudamericana. Además, son los últimos dos equipos con chances de llegar a la Libertadores por la Tabla Anual: como mínimo, se deben ubicar en la posición quinta o sexta, para esperar por la apertura de los cupos en el caso de que haya repetición de clasificados.

Los dos ya se garantizaron Copa Sudamericana. Además, son los últimos dos equipos con chances de llegar a la Libertadores por la Tabla Anual: como mínimo, se deben ubicar en la posición quinta o sexta, para esperar por la apertura de los cupos en el caso de que haya repetición de clasificados. Racing (57) : No podrá jugar la Libertadores por la Tabla Anual. Por la derrota de Atlético Tucumán, con Belgrano (57) se aseguraron la clasificación a la Copa Sudamericana y se enfrentan el lunes.

: No podrá jugar la Libertadores por la Tabla Anual. Por la derrota de Atlético Tucumán, con se aseguraron la clasificación a la Copa Sudamericana y se enfrentan el lunes. Lanús (56) : Depende de sí mismo. Si gana o empata, va a la Sudamericana gracias a la derrota de Atlético Tucumán. Si pierde, depende de lo que pase con Argentinos Juniros.

: Depende de sí mismo. Si gana o empata, va a la Sudamericana gracias a la derrota de Atlético Tucumán. Si pierde, depende de lo que pase con Argentinos Juniros. Argentinos (53): Tienen que ganar y que pierda Lanús.

No hay campeones continentales argentinos que sumen cupos al fútbol local

Tras la derrota de Boca ante Fluminense 2-1 en la final de la Copa Libertadores en el Maracaná de Río de Janeiro, el Xeneize deberá luchar por la clasificación vía local y ningún otro club argentino se vio beneficiado por un nuevo cupo. Lo mismo, sucedió con la derrota de Defensa y Justicia en las semifinales de la Sudamericana ante la Liga de Quito, que luego se quedaría con el título ante Fortaleza tras superarlo en los penales.