Recientemente, el juez Faría ordenó la detención del legislador Germán Kiczka y su hermano Sebastián en el marco de una causa por presunta explotación sexual infantil. La investigación del caso reveló chats perturbadores y archivos fotográficos y de video aberrantes que fueron encontrados en los dispositivos incautados.

Este jueves fue aprobado por unanimidad el desafuero del diputado puertista Germán Kiczka en la Legislatura Provincial. El legislador de Activar y su hermano Sebastián se encuentran en el centro de una investigación judicial por presuntos delitos relacionados con la explotación sexual infantil. Esta semana, el Juzgado de Instrucción N° 4 de Apóstoles, a cargo del magistrado Miguel Ángel Faria, ordenó la detención de ambos sujetos investigados. Los hermanos actualmente se encuentran prófugos de la justicia.

Las pesquisas se originaron a raíz de la operación denominada “Guardianes digitales por la niñez”, llevada a cabo por la Coalición de Rescate Infantil en colaboración con el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados. Este operativo tenía como objetivo identificar víctimas de explotación sexual en línea y posibles agresores que compartían el material.

Se encontró material sensible en las pericias

Durante los allanamientos realizados en febrero pasado, se secuestraron varios dispositivos informáticos en el domicilio de Leonardo Kiczka, padre de los acusados, ubicado en Apóstoles. Estos dispositivos han sido clave en la investigación, que revelaron información perturbadora que involucra a los hermanos Kiczka en presuntos delitos de explotación sexual infantil. También existirían conversaciones perturbadoras en aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Estos hallazgos han llevado a la Fiscal Silvia María Barronis a solicitar la detención de los acusados y su citación a audiencia indagatoria.Las pruebas recopiladas hasta el momento apuntan a la existencia de más de 600 archivos multimedia con contenido de explotación sexual infantil.

A Germán le secuestraron una notebook marca Acer. Según el informe del caso, en ese dispositivo se encontraron “archivos de videos de una persona de sexo femenino que según lo que expresa la misma en el video, tenía 16 años”. Además, en la misma computadora se hallaron “imágenes y varios archivos de video de prácticas zoofílicas que involucran a menores”. También, se descubrió que el legislador utilizada la aplicación eMule, un programa popular años atrás, cuyo finalidad es compartir todo tipo de archivos.

Los chats de Sebastián

En tanto, la investigación reveló chats de WhatsApp donde Sebastián Kiczka, hermano del diputado, discutía su interés en contenido relacionado con menores. En conversaciones con usuarios no identificados, solicitaba y compartía información sobre abuso sexual infantil, con el deseo de ver a menores en actos sexuales y recibir archivos de esa naturaleza. Entre algunos de esos mensajes hacia una menor de edad se encontraba uno que dice: “Yo me baje una app para ver nenitas…12 (años). Vos me pasaste uno una vez y tenía como 7… le dejaban el o*** así”

En otro chat, Sebastián Kiczka buscaba activamente imágenes y videos de menores en prácticas sexuales. Las conversaciones incluían intercambios sobre la obtención de material explícito y la participación de menores en actividades sexuales, que indica una implicación en la distribución y consumo de material ilegal. Uno de esos mensajes decía:

“Quiero la de 14. No sé como pero siempre safo. Y mira q me c*** menores ee…Estoy con mi vecinita, te quiere conocer… Le presté mi cel para que juegue… Todo el tiempo está perreando jaja…. La mamá le dice que deje de perrear… la voy a esperar 3 años más máximo… Bueno la voy a esperar 5 años… Ay Dios me tengo que sacar esa adicción a las menores… pero es que me gustan… Y cuando quiero que me atiendas en el baño… Te siento en la barra como a las nenitas cuando van a visitarme…Y te hago dibujar o jugar con plastilina… Vos tenes 14??”

Además, Sebastián discutió introducir menores en eventos sociales para satisfacer sus deseos. Además, estos chats muestran un patrón de búsqueda de contenido ilegal en diversas plataformas. También se encontraron conversaciones y búsquedas que indicaban interés en abuso sexual infantil y prácticas zoofílicas, respaldadas por mensajes de WhatsApp y registros de búsqueda en internet.

Con información de medios nacionales.

Foto de portada: archivo de Sixto Fariña.

