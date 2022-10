Con el objetivo de mejorar el acceso al mercado de productos agrícolas, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, se reunió con autoridades y empresarios del país vecino para destrabar normativas que frenan el ingreso de dólares vía exportaciones.

Los productos agroindustriales argentinos que son de relevancia para las economías regionales, son la merluza donde “ Brasil aplica una serie de controles sobre la merluza argentina, que resulta en el rechazo de cargamentos por la presencia de parásitos, (aunque) los parásitos no representan un riesgo sanitario”.

Thank you for watching

Para la Argentina, según fuentes oficiales, Brasil es un mercado que entre junio y agosto exportó 6.000 toneladas por USD24 millones. Este tema se abordó al máximo nivel político en abril pasado entre los ministros Julián Domínguez y Marcos Montes, donde se acordó encontrar una solución en lo inmediato. Recientemente, en el marco de la Feria Seafood Show de San Pablo, el Embajador Daniel Scioli junto a las principales entidades privadas argentinas y brasileñas del sector firmaron un documento solicitando al MAPA, entre otras cosas, una modificación en los métodos de fiscalización de la merluza argentina.

En cuanto al mosto de uva, Argentina es uno de los principales exportadores mundiales con USD150 millones anuales aproximadamente. Este producto se comercializa normalmente a granel. No obstante, en Brasil hay una norma que limita su comercialización a envases de 5 litros y esto desató otro conflicto en vías de solución.

Almendras y pistacho

A su vez, se encuentran los pistachos y almendra entera: Brasil debe emitir el Certificado Fitosanitario de Exportación para establecer los requisitos de exportación de estos productos. Luego de varias gestiones Brasil se encuentra pronto a la presentación.

Durante las reuniones celebradas en este período, “se trabajó en las oportunidades que presenta el mercado interno brasileño para productos como vinos, aceites, pastas, frutas, repuestos, aceitunas, mariscos y artículos de limpieza”, confiaron fuentes de la Confederación General Empresaria de la Argentina (CGERA).

Asimismo, del trabajo diplomático de los últimos años, están “punteados” los estados muy poblados y potencialmente muy compradores como Pernambuco (su capital es Recife); Ceará (capital, Fortaleza); Mato Grosso; Mato Grosso do Sul y Goiás (capital, Goiania), reseñaron en el Gobierno. Por su lado, el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, mantuvo varios encuentros en el Estado brasileño de Santa Catarina, en el que se trabajó para avanzar en la instalación de comercializadoras de productos locales en el sur del país vecino.