Dos años después del fin del mandato de Macri, decidió reclamarle a la Nación por pagos no realizados por cuatro obras públicas, deuda generada por Cambiemos en 2016. Al igual que el FMI reclamó recortar con los subsidios en el AMBA.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, decidió jugar los últimos dos años de mandato que le quedan como férreo opositor al presidente Alberto Fernández, y una nueva muestra fue su discurso en la inauguración de las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial donde le apuntó a las políticas de la Nación: “Nuestra Córdoba, que es productiva por naturaleza, es una de las provincias más perjudicadas por esta Argentina unitaria, donde las decisiones se toman desde el AMBA y a favor del AMBA”.

En su discurso de 45 minutos, el mandatario provincial desarrolló un rosario de críticas contra la Casa Rosada, plagado de victimización y chauvinismo cordobés contra el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); pero el punto que llamó la atención fue el anuncio de que Córdoba irá a la Justicia por una deuda de US$ 210 millones generada por Mauricio Macri por obras de infraestructura vial que nunca pagó y que le van a exigir que pague Alberto Fernández: “Nuestra provincia reclama también que la Nación nos pague los US$ 210 millones que nos debe por incumplimiento de convenios de obras viales firmadas por el anterior Gobierno nacional, el que no pagó prácticamente nada ni de la Circunvalación de Córdoba, ni de la bajada de Altas Cumbres, ni de la variante Costa Azul. Todas estas obras las tuvo que hacer la Provincia con recursos propios. Por eso, los cordobeses no le debemos nada a la Nación, al contrario, es ella quien nos mete la mano en el bolsillo con las retenciones a las exportaciones desde hace más de 15 años y ni nos paga las obras que firmó hace seis”, reclamó el cordobés.

Ya en diciembre de 2021, fuentes del Gobierno de Córdoba habían deslizado la posibilidad de judicializar esta deuda de fondos prometidos por Mauricio Macri a Juan Schiaretti y que envió con cuentagotas. A mediados de diciembre, cuando se trataba el Presupuesto en el Congreso, el diputado nacional del bloque schiarettista Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, le había consultado al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis acerca de esa deuda de US$ 209,6 millones que generó el ex presidente Macri con Córdoba.

Los acuerdos los había firmado la Provincia de Córdoba con la Nación en 2016, y en los documentos figura la firma del ministro de Transportes, Guillermo Dietrich. Lejos de reclamarle las deudas a Macri, recién 26 meses después de que dejara la Casa Rosada su socio del PRO, Schiaretti se despachó contra el presidente Alberto Fernández reclamando el pago de casi US$ 210 millones que debió hacerse cargo su antecesor.

Según los documentos que maneja el ministro de Obras Públicas cordobés, Ricardo Sosa, la deuda consolidada a octubre de 2019, cuando a Macri aún le faltaba transitar dos meses de gobierno era de US$ 209,6 millones estaba desglosada en cuatro capítulos:

Cierre del Anillo de Circunvalación de la ciudad de Córdoba: Los trabajos tuvieron un costo de US$ 533 millones de los cuales casi $ 156 millones debían ser girados por el gobierno de Mauricio Macri, pero apenas llegaron $ 11 millones, según la cotización de 2019. La deuda es de US$ 144,7 millones y según la Provincia, la gestión de Cambiemos Macri incumplió el 93% de los pagos.

Los trabajos tuvieron un costo de US$ 533 millones de los cuales casi $ 156 millones debían ser girados por el gobierno de Mauricio Macri, pero apenas llegaron $ 11 millones, según la cotización de 2019. La deuda es de US$ 144,7 millones y según la Provincia, la gestión de Cambiemos Macri incumplió el 93% de los pagos. Variante Costa Azul: traza en el departamento Punilla de una ruta de 6,7 kilómetros y la construcción del puente en arco “José Manuel de la Sota”, inaugurado en abril de 2019. La obra tuvo un presupuesto de $ 4.340 millones, que al cambio de esa época significaba unos US$ 100 millones, de los cuáles, el ministro Dietrich se comprometió a depositar US$ 72 millones, pero entre 2016 y 2019 no llegó nada a las arcas cordobesas.

traza en el departamento Punilla de una ruta de 6,7 kilómetros y la construcción del puente en arco “José Manuel de la Sota”, inaugurado en abril de 2019. La obra tuvo un presupuesto de $ 4.340 millones, que al cambio de esa época significaba unos US$ 100 millones, de los cuáles, el ministro Dietrich se comprometió a depositar US$ 72 millones, pero entre 2016 y 2019 no llegó nada a las arcas cordobesas. Camino de las Alta Cumbres: por la traza de 23 kilómetros se programaron trabajos por US$ 80 millones y el gobierno de Cambiemos debía aportar US$ 57 millones, pero sólo aportó cinco millones, menos del 10% de lo prometido. El índice de incumplimiento trepa al 91,5%.

por la traza de 23 kilómetros se programaron trabajos por US$ 80 millones y el gobierno de Cambiemos debía aportar US$ 57 millones, pero sólo aportó cinco millones, menos del 10% de lo prometido. El índice de incumplimiento trepa al 91,5%. Autovía de la Ruta Nacional 36 entre Córdoba y Río Cuarto: la Nación sólo adeuda el 8,72% de los pagos, que hacen un total de US$ 13 millones.

En 2021, el ministro Sosa admitió ante su par nacional Gabriel Katopodis que cuando Macri aún era presidente se había comprometido con Schiaretti a girar los recursos, pero eso no sucedió. Recién en diciembre del año pasado, dos años después de que Cambiemos abandonara el poder, Schiaretti se acordó de solicitar información a la administración Fernández por las deudas: “Hemos estado intentando avanzar durante varios meses del año pasado. Después vino la campaña electoral y ahora estamos volviendo sobre el tema”, admitió el ministro Sosa ante los medios.

Entre los meses de enero y agosto del año pasado, la Nación giró a Córdoba a través de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), $ 902 millones y en noviembre llegó otro giro por $ 400 millones, pero el gobernador Schiaretti no dijo nada en su discurso inaugural.

Qué dicen en el Frente de Todos

El diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Fernández le dijo a El Destape que durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos, la Nación le giró menos a Córdoba que durante los dos años en pandemia del presidente Alberto Fernández: “La gestión de Mauricio Macri nunca aportó las partidas comprometidas pero le dio a su socio político, el gobernador Juan Schiaretti, el aval para endeudarse con un crédito internacional por US$ 300 millones de dólares. Ese préstamo que solicitó el Gobierno de Córdoba en el exterior hay que pagarlo a tasas leoninas y compromete las arcas de la Provincia”.

Sobre el discurso de Schiaretti en la Legislatura cordobesa, el diputado y dirigente del Partido Solidario opinó: “Lo vimos al gobernador bailando con Macri. Lo vimos cenando con Macri en un restaurante-boutique. Lo que no vimos, fue reclamarle las deudas y recién dos años después, en plena pandemia, se acuerda de exigirle a la Nación, a un gobierno de otro signo político, el pago, y encima amenaza con judicializar el reclamo”.

Fernández le reclamó a Schiaretti que “los cordobeses merecemos debates en base a datos reales, contrastables y no un discurso lleno de chauvinismo”.

Porteñocentrismo

En su discurso, Schiaretti reclamó para la tribuna: “Seguimos siendo un país unitario donde el Estado nacional gobierna fundamentalmente para el AMBA, que tiene privilegios en detrimento del interior profundo de la Patria. Estos privilegios se profundizaron en los últimos años”.

Y reclamó que la Nación deje de subsidiar a los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “Córdoba reclama una ley nacional que reparta equitativamente los subsidios al transporte y acabe con los privilegios del AMBA en ese sentido”; “Córdoba reclama que Edenor y Edesur pasen a cargo de CABA y provincia de Buenos Aires, como es en el interior del país”; “Córdoba reclama que la empresa AySA pase a cargo de CABA y provincia de Buenos Aires, como es en interior del país”; “También la nafta y el GNC para uso vehicular son más baratos en el AMBA que en el interior, en Córdoba el GNC cuesta un 54% más que en el puerto. Esto se debe a la decisión del Gobierno nacional y su empresa YPF de hacer más barata la vida de los habitantes del AMBA en desmedro del interior del país. Córdoba reclama que cambie esta injusticia con el interior de la Patria”; apuntó.

El diputado Fernández desmintió con cifras los dichos del gobernador: “Los cordobeses que tenemos 46% de pobreza en una provincia agroindustrial, nos merecemos un debate de ideas sin falsear la realidad. Por ejemplo, durante 2021 el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación transfirió a la Provincia de Buenos Aires $ 24.284 millones, cifra que representa el 28% del total nacional, mientras que esa provincia concentra el 38,6% de los habitantes de nuestro país. Mientras que en el caso de nuestra Córdoba, la Nación a través del Ministerio de Desarrollo Productivo aportó $ 11.208 millones, que representan el 13% del total movilizado; pero a nivel nacional Córdoba sólo concentra el 8,3% del total de habitantes del país. Además hay que aclarar que $ 1.324 millones girados fueron Aportes No Reembolsables”.

El discurso chauvinista de Schiaretti contra los subsidios en el AMBA va en sintonía con las exigencias de recortes impuestas por el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo firmado el pasado viernes 28 con el ministro Martín Guzmán.

Sin embargo, el bloque schiarettista Córdoba Federal en el Congreso de la Nación ya anunció que dará quórum al debate por el acuerdo con el organismo internacional, aunque en el recinto se abstendrá de apoyarlo. El schiarettismo está representado en el Senado por la esposa del gobernador Alejandra Vigo; y en Diputados tiene tres escaños: Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Natalia de la Sota, hija del fallecido ex gobernador José de la Sota.