El gobernador Passalacqua inauguró la nueva sede del Juzgado de Paz en el Centro Cívico de Santo Pipó. El nuevo edificio es un proyecto que busca facilitar los trámites en un espacio moderno y accesible. En la puesta en marcha, las máximas autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial destacaron las políticas en conjunto en favor del servicio a la comunidad.

Desde esta mañana, Santo Pipó ya cuenta con un espacio diseñado para brindar un servicio judicial más accesible y eficiente. Bajo esa premisa, se inauguró el nuevo edificio del Juzgado de Paz, ubicado en la estructura del Centro Cívico de la ciudad. Así, a partir de ahora, los vecinos y vecinas de la localidad cuentan con un espacio moderno que nuclea y facilita la realización de diversos trámites judiciales y cívicos.

El gobernador Hugo Passalacqua, junto a la presidenta del Supremo Tribunal Justicia, Rosanna Venchiarutti Sartori; y el presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad; encabezaron el acto inaugural con el corte de cinta, descubrieron una placa conmemorativa, recorrieron las instalaciones y coincidieron en la importancia de trabajar entre todos para agilizar la accesibilidad a los servicios.

En el acto, el primer mandatario puso en valor el deber de la justicia y la separación de poderes. Aseguró que es de vital importancia la independencia y cooperación de los poderes del Estado para garantizar el bienestar de la sociedad. Aseguró que el nuevo espacio es parte de la obra pública que es financiada con impuestos, siendo esencial para el progreso comunitario y el cuidado de los más necesitados. Aparte, mencionó que la unidad entre los poderes del Estado y la colaboración ciudadana son fundamentales para el desarrollo social.

Además, expresó su alegría por “compartir este momento con la gente que va a trabajar acá, y la gente que va a usar esto”. Celebró que tanto el juzgado como el centro cívico “es un espacio donde la comunidad viene a resolver y tramitar sus problemas en un solo lugar”. Igualmente, reiteró que “la obra pública para el público es vital para la constitución del tejido social. Yo no me imagino una sociedad sin obras, sin estructuras, sin caminos, sin escuelas”. Entonces, aclaró hay que tener en cuenta al Estado, “porque todo los que estamos acá, los que nos van a ver por los medios, por Instagram, por donde sea”, forman parte del Estado.

Hacia el final, destacó la gestión del anterior gobernador, Oscar Herrera Ahuad, actualmente diputado provincial, como de la Municipalidad de Santo Pipó y del Poder Judicial. “No importa quién esté al frente de cualquiera de estos institutos o poderes, las cosas se hacen. Empezamos en un momento, Herrera Ahuad hizo un esfuerzo gigantesco para que todo sea realidad. Entonces, vale la pena marcar que además de estar juntos, los tres poderes a lo largo del tiempo, en Misiones, las cosas no se paran, no se detienen. Van hacia adelante, como queremos los misioneros, no importa quién esté al frente de cualquiera”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad, enfatizó el papel de la institucionalidad y visión de crecimiento, económico público y privado de la iniciativa como un centro público en Misiones. Recordó que el centro cívico, donde hoy opera la sede judicial, fue inaugurado hace tres meses en su mandato como gobernador.

“A tres meses de un nuevo gobierno, ya estamos poniendo en funcionamiento un juzgado de paz. Así que quiero destacar eso porque un juzgado de paz para los que somos de pueblo, acá todos somos de pueblo, sabemos lo que significa en el trámite, en las personas que tienen que viajar hacia otros lugares. Así que felicito al gobernador Passalacqua, por la decisión de inaugurar este espacio, que no es el primero, ya hay varios inaugurados en el transcurso de este mandato, y vengo a reafirmar el compromiso desde la Cámara de Representantes, conjuntamente con el ingeniero Carlos Rovira, de seguir apoyando y acompañando en la gobernabilidad”, aseguró.

En tanto, la presidenta del Superior Tribunal de Justica, Rosanna Pía Venchiarutti, manifestó la importancia de la resolución de conflictos entre vecinos de manera directa. “Esta es la institucionalidad. Esta es la esencia del pueblo misionero. Esto es lo que hemos estado haciendo con Oscar Herrera Ahuad y con Hugo Passalacqua años anteriores. Y esto es lo que nos encuentra súper firmes en un momento tan, tan terrible para el país, en donde surfeamos una ola y en donde encontramos respuestas a pesar de muchos condicionamientos”, agregó.

“El juzgado de paz es eso, paz y para dar paz, tenemos que tener cerquita las respuestas”, expresó. Destacó la experiencia de 30 años de la jueza titular Elvira Ramos del nuevo establecimiento. Por último, reflexionó que “las mujeres misioneras, hemos aprendido también que hay algo que no nos van a quitar, las banderas. No nos pueden prohibir lo conquistado. Prohibido prohibir lo conquistado”.

Mientras, la intendenta Claudia Acuña agradeció el apoyo de los tres poderes del Estado a la comuna y recalcó que el lugar inaugurado será de gran utilidad para la comuna en cuanto acceso a los servicios de la justicia.

En la inauguración participaron autoridades provinciales de los tres poderes del Estado, jueces del nuevo Juzgado de Paz, entre otros funcionarios municipales.

UN NUEVO ESPACIO PARA FACILITAR EL SERVICIO A LA COMUNA

La nueva sede judicial de Santo Pipó está ubicada en el edificio del centro cívico de la comuna. La locación de las modernas instalaciones beneficiará a quienes se acerquen a realizar todo tipo de gestiones, ya que están nucleados en un solo espacio para facilitar los trámites y las diligencias que los habitantes realizan a diario. Además, autoridades del juzgado ya están en funciones.