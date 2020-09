Sucedió en el barrio Malimán del departamento de Rawson. La víctima fue llevada de urgencia hacia un centro de salud cercano, pero falleció en el camino

Lara Rebecca Agüero, de nueve años, salió de su casa junto a su hermana de diez y su primo para ir a hacer unas compras a la verdulería. En el camino pasaron por la casa de un vecino y el perro, raza pitbull, se zafó de donde estaba atado y corrió hacia la calle.

De acuerdo con el relato de la hermana de Lara, que reprodujeron distintos medios locales, la niña le advirtió acerca de la presencia del animal, pero la menor de las Agüero no llegó a reaccionar.

«Parece que no me escuchó y el perro la agarró de acá (señala su cuello) y la llevó hasta la casa de al lado”, contó la niña acerca del fatal episodio, que ocurrió esta mañana alrededor de las 11 y que se cobró la vida de su hermana.

Gracias al pedido de auxilio de los niños, los vecinos intervinieron y lograron separar a patadas al pitbull de la víctima.

“Vi que todos corrían y por eso salí a la calle. Estaba la nena tirada, solita, toda ensangrentada. La había agarrado el perro de los vecinos del portón negro y le había destrozado la carita y el cuellito. El dueño de este perro lo agarró de vuelta y se encerró sin ayudar”, relató una mujer.

El dueño del perro, según precisaron fuentes policiales, es Sergio Eduardo González, tiene 53 años y vive en la misma manzana que Lara, a un par de casas de distancia. Ante la presencia de los medios, los vecinos del barrio Malimán aseguraron que el pitbull es agresivo y que “ya atacó con anterioridad a otros animales”. “Mató a varios caniches: es peligroso”, coincidieron.

La policía, sin embargo, sostiene que no hay denuncias al respecto. Así lo manifestó el comisario Walter Agüero, quien sostuvo que “no hay ninguna denuncia contra el perro por ataques anteriores”.

Tras el ataque que la dejó tendida en el suelo, Lara fue trasladada de urgencia hasta la salita del Barrio Cerro Blanco, pero murió en el camino. “Era una nena muy especial, acá en el barrio la conocíamos todos. Nació con el labio leporino y se había sometido a varias operaciones”, contó una vecina.

Al conocer la noticia, Bárbara Cepeda (la mamá de Lara) quedó en un estado de shock. Varios periodistas intentaron hablar con ella, pero familiares y amigos prefirieron no exponerla.

Mientras la policía trabaja recolectando pruebas en el lugar, el perro será trasladado para realizarle diferentes estudios. “Hay que determinar si el animal está en condiciones de volver a su casa con sus dueños”, apuntaron fuentes de la investigación.

No es la primera vez que un pitbull ataca a una persona. En febrero pasado, una nena de dos años debió ser internada de urgencia tras sufrir el ataque de un perro de esta raza, mientras caminaba por la calle de la mano de su mamá, en la localidad bonaerense de Berisso.

La situación guarda bastantes similaridades con lo ocurrido esta mañana en San Juan: el animal se abalanzó por sorpresa sobre la pequeña tras haberse escapado de su casa sin que los dueños lo advirtieran.

“Le agarró la pierna, no la soltaba, no sé cuánto tiempo estuve desesperada luchando para que no me la lleve”, relató en su momento, la mamá de la niña que recibió 40 puntos, pero que afortunadamente sigue con vida.