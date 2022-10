El Ministerio de Salud Pública de Misiones insta a los padres a sumarse a la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. La vacunación se realiza en todos los centros de salud y hospitales públicos y consiste en una dosis adicional, obligatoria y gratuita de vacuna de las vacunas IPV y Triple Viral, aunque ya estén vacunados.

Estas campañas de seguimiento de la vacuna contra el sarampión y la rubéola se realizan aproximadamente cada cuatro años, para sostener la eliminación de estas enfermedades en nuestro país, este año se suman paperas y poliomilitis. La reintroducción de los virus puede ocurrir a través de viajeros que visitan zonas donde hay circulación y regresan al país con la enfermedad y la transmiten a otras personas.

El objetivo de esta campaña es alcanzar a los niños “susceptibles” que se van acumulando a lo largo de los años. Estos son aquellos que no han sido vacunados oportunamente, o que fueron vacunados, pero no desarrollaron anticuerpos por distintas causas. “Por eso es importante el acompañamiento de las mamás y los papás de la población objetivo de esta campaña. Un niño sin vacuna, sin protección, pone en riesgo a la población con la que está en contacto. No debemos olvidar que en los países de la región estas enfermedades están presenten y pueden introducirse en nuestro país”, remarcó el jefe de inmunizaciones de la cartera sanitaria provincial, Enfermero Roberto Lima.

En esa línea apuntó: “buscamos una adherencia , porque hemos visitado jardines maternales y centros educativos en los primeros días y los niños no llevaron el certificado de vacunación o el papá no lo acompañó. Recordemos que nuestra población objetivo es una población de niños dependientes, donde si no están los padres la vacunación es muy complicada”.

Recordó que para las visitas que realizan desde el equipo de vacunación, “el docente envía primero un comunicado pidiendo la autorización a los padres. Este pedido de permiso a los tutores es para tener un contexto amigable, porque se trata de una campaña de vacunación establecida por ley y es obligatoria. Es una dosis extra para la población más susceptible a estas cuatro enfermedades”, finalizó Lima.

Visita a la provincia

Se encuentra en la provincia la Consultora de OPS, Dra. Alejandra Bontcheff, médica pediatra infectologa, visitando los efectores de salud en el marco de la campaña de vacunación. Esta mañana se reunió con el Subsecretario de Salud, Dr. Héctor Proeza, el director de Epidemiología, Dr. Jorge Gutiérrez, el jefe de Inmunizaciones de Salud Pública, Enfermero Roberto Lima y Luis Coentt del equipo de inmunizaciones, para interiorizarse sobre las acciones que se realizan en la provincia para cumplir con la meta de inmunizar a la población objetivo de la campaña.

Sarampión

En algunos casos provoca neumonía, convulsiones, meningoencefalitis o ceguera en niñas y niños menores de 5 años. Es mortal en 1 de cada 1.000 niñas y niños sin vacunar.

Rubéola

Durante el embarazo puede causar graves malformaciones en el feto, incluyendo sordera, ceguera y cardiopatías congénitas.

Paperas

En su forma más grave puede causar meningitis y esterilidad.

Polio

Genera dificultad para respirar, parálisis permanente y puede llevar a la muerte.