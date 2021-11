En el marco del Mes Azul, en el que se abordan patologías comunes del hombre, con la meta de instar a la prevención de patologías y evitar sus complicaciones, desde el Hospital Escuela de Agudas “Dr. Ramón Madariaga” informan a la comunidad sobre salud masculina y diabetes.

En este contexto, el médico diabetólogo del mencionado Centro Asistencial, Dr. Daniel Dionisi se refirió a la prevalencia y factores de riesgo de la diabetes “la diabetes es una patología que viene creciendo exponencialmente en la Argentina y en el mundo, posiblemente ligada a los malos hábitos de alimentación, al sobrepeso, todo esto despierta la predisposición, a que la persona tenga diabetes, se observa una frecuencia aumentada de diabetes en el hombre”.

Al tiempo que, resaltó la importancia de la consulta temprana. “ Observamos que los hombres llegan a cuadros un poco más complicados, al tener retrasos a la hora de hacer la consulta al médico. Hablando en forma genérica los hombres no tienen arraigada la idea de hacerse estudios, controles como de laboratorio, piensan que no les va a pasar, se posterga por cuestiones laborales, por el mismo miedo, a lo desconocido, se prefiere desconocer que saber sobre cómo está su salud”.

Por lo que, afirmó que en la diabetes es muy importante consultar a tiempo, no sólo por el hecho de tener una complicación, el factor tiempo nos da la posibilidad de evitar que la situación sea peor; la diabetes genera situaciones discapacitantes y terminantes, si las complicaciones son agudas dejan su huella y si son crónicas, se pueden evitar muchas complicaciones, pero no se puede volver atrás si el paciente presenta complicaciones, como por ejemplo de pie diabético, de vista, en lo coronario, ya no hay vuelta atrás”.

Asimismo, aconsejó consultar a tiempo, “recomendamos los controles periódicos, la educación diabetológica con un estilo de vida diabetológicamente correcto, con una buena dieta, realizando actividad física, el control no solo es con el diabetólogo sino también con la nutricionista, con el cardiólogo, con el nefrólogo, con el oftalmólogo, con el clínico, para evitar las complicaciones mayores”.

Otros temas que desarrolló el diabetólogo, que están específicamente relacionados con las complicaciones del hombre diabético, fue la predisposición tener problemas cerebro cardiovasculares y la disfunción eréctil.

Por lo que, afirmó Dionisi, “el problema de la disfunción eréctil, convive tanto en lo metabólico como en los psicológico, todo esto perjudica a la hora de la consulta, el paciente tiene vergüenza, pero puede ser un problema urológico, originado por la diabetes”.

Finalmente, detalló que en la disfunción eréctil se pueden presentar tres factores lo psicológico, lo vascular y neurológico, “la diabetes puede tener injerencia en estos dos últimos, si el paciente no consulta tarde, mejorando la glucemia, puede favorecer el el factor neurológico y con esto una mejora en la disfunción eréctil “.