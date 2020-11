En el marco de la inauguración del nuevo edificio del Tribunal de Cuentas, el conductor de la Renovación se explayó acerca del logro conseguido por la provincia en el Presupuesto nacional 2021: la creación de una zona libre de impuestos nacionales en territorio misionero.

siones ha venido perdiendo injerencia en la coparticipación, que es una síntesis no solamente económica, pero es un poquito la escala del amor, como te mide la Nación o el país central. Tenés un puntito más, te quiere más, tenés un puntito menos, te quiere menos”, de esta forma comenzó su intervención el presidente de la Cámara de Representantes de la provincia al ser consultado por la creación de una zona aduanera especial en Misiones, incorporada recientemente al Presupuesto nacional para el año próximo.

Precisamente, que la petición se haya incorporado a la ley de leyes es una garantía para la provincia, afirma Rovira: “Un avance muy importante es tener la seguridad de estar aprobada en el presupuesto, pero de ahí queda un largo camino que también tiene que recorrer toda la sociedad misionera. De poder disfrutar muy pronto, el goce de comprar y vender, primero entre nosotros, todo tipo de bienes y servicios sin los impuestos nacionales, que son la principal carga”. Acto seguido ejemplificó con cifras el significado de la exención de impuestos nacionales: “Esto significa; términos más, términos menos, una baratura de, vamos a ponerle, el 50% o más de lo que hoy nos cuesta frente a nuestro propio país y los países vecinos”.

El titular de la Legislatura provincial es optimista de cara al futuro: “viene un sistema económico diferente; obviamente la economía de Misiones, en esos términos, no va a parar de crecer y, como somos inteligentes los misioneros, ese crecimiento va a significar recrear otros espacios, sobre todo los nuevos: los de la economía del conocimiento, los espacios tecnológicos de alto capital, donde la inteligencia que estamos creando en estos sistemas va a jugar un papel fundamental, porque ya vamos a tener preparada la mano de obra para atacar esos nichos q hoy son los que mueven el mundo”.

Más adelante, el diputado provincial volvió a ser consultado por la misma cuestión y agregó detalles de su pensamiento acerca del futuro beneficio económico para la provincia y sus habitantes. Sobre la implementación efectiva de la zona especial afirmó que “hoy quedan pasos institucionales, yo agradezco la comprensión, primero al presidente de la Nación, que es nuestro principal aliado en la conquista de los pasos que faltan, porque ahora hay que convertir el término de la ley, que es algo inédito, porque es el gran respaldo y la garantía institucional que tenemos, eso es la tela, ahora tenemos que hacer el traje a medida”.

“Ya tenemos la tela, ahora hay que hacer de sastre. Un buen sastre para que entremos todos y no solo sea a medida, sino que luzca bien también”, agregó.

Rovira considera, además de a Alberto Fernández, a Sergio Massa como un factor fundamental para que este pedido haya podido llegar a buen puerto: “el otro gran aliado en esto es el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Massa, sin el cual no se habría podido lograr”.

El ex gobernador de la provincia consideró que la aplicación por parte del Poder Ejecutivo nacional y el ministerio de Economía de la Nación será resuelta de la mejor manera: “Tiene que ser resuelto, yo no vislumbro otra cosa, que con generosidad e inteligencia, hay regiones que producimos determinados productos y en el proceso de la economía del conocimiento ninguna de las regiones pretendientes de lo mismo tiene el adelanto que ha ganado Misiones hoy con la economía del conocimiento”.

“Acá estamos en la vanguardia con el Silicon Misiones, nadie tiene una cosa como tal, como la Escuela de Robótica, entonces si hoy hacemos así, largamos este proceso, Misiones pica en punta. Pero no porque seamos vivos, ese concepto de vivo, no, no, nos fuimos preparando, institucionalmente dimos pasos muy serios. Felizmente, todo esto lo sometimos a la discusión con el pueblo, de esto hablamos en la última campaña, no pasó un año. Por eso la renovación 5.0 llevaba el ADN de lo innovativo, de la economía del conocimiento, de esta nueva cultura abierta, colaborativa, sinérgica, empática y tantos términos que nos permiten un presente mejor y un futuro, en la medida que lo desarrollemos, espectacular”, finalizó su consideración el Ingeniero Carlos Eduardo Rovira.