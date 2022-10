El flamante líder conservador es millonario, hijo de padres africanos de origen indio, y fue ministro de Hacienda de Boris Johnson

Rishi Sunak fue elegido líder del Partido Conservador del Reino Unido, por lo que también asumirá como próximo primer ministro británico, según informó esa formación política a través de su cuenta oficial de Twitter.

El jueves de la semana pasada Liz Truss presentó su dimisión como primera ministra del Reino Unido tras 44 días en el cargo, convirtiéndose así en la mandataria británica que menos tiempo estuvo en el poder.

El domingo el ex primer ministro británico Boris Johnson anunció que se retiraba de la carrera por liderar el Partido Conservador y volver a encabezar el Gobierno del Reino Unido —cargo que ejerció entre julio de 2019 y septiembre de 2022— argumentando que, aunque considera que tiene «mucho que ofrecer», no es el «momento adecuado».

Incertidumbre

Así, los dos nombres que más sonaban para suceder a Truss al frente de los ‘tories’ eran Sunak, excanciller de Hacienda británico, y Penny Mordaunt, líder de la Cámara de los Comunes, pero hoy la mujer retiró su candidatura.

«Hemos elegido a nuestro próximo primer ministro. Esta decisión es histórica y demuestra, una vez más, la diversidad y el talento de nuestro partido. Rishi tiene todo mi apoyo», expresó Mordaunt, tras detallar que la propuesta «ha sido aprobada de manera justa y exhaustiva».

Asimismo, aseguró que el país vive «tiempos sin precedentes», por lo que está claro que el partido necesita «certeza». Por último, indicó que tienen que unirse y trabajar juntos por el bien de la nación, agregando que hay mucho por hacer.

Antecedentes

Sunak, de 42 años, es hijo de padres africanos de ascendencia india. En el pasado trabajó como analista para distintos fondos de inversión, entre ellos el estadounidense Goldman Sachs, y amasó una considerable fortuna. Desde 2015 es diputado por el distrito de Richmond.

También trabajó para el Gobierno de la ex primera ministra Theresa May (2016-2019) hasta convertirse en responsable del Tesoro del Reino Unido durante la legislatura de Johnson, que posteriormente lo nombró canciller de Hacienda.

En varias ocasiones declaró que su objetivo es poner fin a la actual crisis económica en la que se halla su país, especialmente tras el anuncio de Truss de recortar los impuestos, hecho que generó desconfianza en los mercados y en la ciudadanía.