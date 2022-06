El Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, a través de la Subsecretaría de Juventud, entregó este lunes a los cinco albergues del programa provincial de Residencia Estudiantil de Posadas, Oberá y Corrientes, heladeras y freezers para que los estudiantes que residen en estos espacios cuenten con mobiliarios que le permitan mejorar su calidad de vida, durante su tránsito estudiantil y formativo.

El ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza, destacó el trabajo que se realiza desde la provincia en pos de la educación y formación profesional de jóvenes misioneros. “Alrededor de 55 municipios están representados en estos albergues, que es un formato único en el país de residencias estudiantiles”, señaló. Además agregó que trabajan en el fortalecimiento de estos espacios con el mantenimiento diarios de las instalaciones, además de gestionar el equipamiento que necesitan las y los jóvenes estudiantes. “Tenemos entregas pendientes, en el formato de hornos, cocinas que nos hemos propuesto, además de trabajar con otros municipios para la creación de más albergues en otros puntos de la Provincia y que, ojalá, podamos concretar”, remarcó.

Por su parte, el subsecretario de la Juventud, Pablo Núñez, advirtió que estas entregas responden a las demandas que las y los estudiantes realizaron y que ahora se les pudo brindar una respuesta, en esta oportunidad, con la entrega de freezers y heladeras que les servirán para conservar sus alimentos. “Brindarles este equipamiento es posible gracias a una decisión tomada por parte del Ministerio y va de la mano con lo que realiza el Gobierno de Misiones que invierte en la educación de los jóvenes misioneros. Las residencias estudiantiles son una herramienta importantísima para que tantos jóvenes puedan continuar sus estudios, sin tener que pensar en pagar un alquiler”, agregó.

Por este motivo, Cintia Bratz, estudiante del Profesorado de Inglés, oriunda de la localidad de 25 de Mayo, destaca la importancia de estos espacios que le permiten estudiar una carrera a elección y que si no fuera por los mismos, se debería haber conformado con realizar otras actividades. “Conocí la beca del albergue gracias a mi prima que estudió y se recibió, gracias a contar con un espacio como este. En mi caso ya estoy realizando las prácticas del tercer año y ya me queda poco, gracias a que cuento con la residencia, porque los costos de estudio son muy altos”, remarcó y agregó que “es muy importante esta inversión de mobiliarios para los estudiantes del interior que venimos y no podemos traer muebles desde de nuestras localidades”, finalizó.

La jornada contó con el acompañamiento de las diputadas provinciales Yamila Ruíz y Soledad Balán. Durante la entrega, los funcionarios presentes alentaron a los jóvenes a culminar sus estudios, de esa forma nuevos jóvenes podrán obtener el beneficio.