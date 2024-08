Ante un tema que ensombreció a la opinión pública, uno a uno, los ediles se pronunciaron en contra del accionar del ex Diputado Provincial y respaldaron la decisión de la Cámara de Representantes.

Durante la sesión ordinaria N° 22 los ediles aprobaron, por unanimidad, una Resolución adhiriendo al desafuero del ex diputado, Germán Kiczka llevado a cabo el pasado 22 de agosto por los Diputados de la Cámara Representantes, en virtud de las graves acusaciones que enfrenta.

«Dejando de lado los detalles técnicos, este es un tema que nos desborda como sociedad. Hoy Misiones esta ocupando los espacios más importantes de los medios de comunicación nacionales no por ser vanguardia en materia de políticas de salud e innovación, no por ser una provincia solvente, no por ser una de las pocas provincias que puede decir que atiende las necesidades de su población, por nombrar algunas de los méritos de la gestión actual, sino por un hecho ABERRANTE, quizás el mas grave de la historia desde la vuelta de la democracia», expresó la edil, María Eva Jiménez.

Destacando el rol del Gobierno Provincial en detener a Kiczka, el presidente del Bloque Renovador, cjal. Horacio Martínez subrayó «la importancia, como también ha pasado como el Caso Loan, de contar con inversiones en la Justicia para resolver estos casos que no deben quedar impunes. Celebró el accionar de la Provincia y la celeridad de cómo se avanzó la causa».

«Los graves delitos por los que se encuentra imputado el Diputado desaforado, son delitos que no tienen ningún tipo de justificación, desde ningún punto de vista, y debemos tener tolerancia cero con quienes los cometen.

Este repudio, es un mensaje de compromiso con la lucha por la justicia y por la protección de los más vulnerables», sumó la concejal, Valeria Gómez de Oliveira.

«Hoy vivimos en un mundo menos injusto porque German Kizcka fue encontrado pero la justicia real llegara cuando no existan más Kiszckas que se aprovechan del poder que le otorga un pueblo confiado para vulnerar a los más desprotegidos. No más impunidad! Misiones no perdona», cerró Jiménez.